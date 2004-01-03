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Виробник: Alpen Pharma AG

представництво "Альпен Фарма АГ" (Швейцарія) в Україні
04075, Київ, Пуща-Водиця, вул. Лісова, 30А
(044) 431-84-31
www.alpenpharma.com
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Знайдено: 18 препаратів
H.Q. Beauty Daily Care кондиціонер щоденний для всіх типів волосся 280 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Daily Care кондиціонер щоденний для всіх типів волосся 280 мл Alpen Pharma AG
В 99 аптеках
від 259,49 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Daily Care кондиціонер щоденний для всіх типів волосся 950 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Daily Care кондиціонер щоденний для всіх типів волосся 950 мл Alpen Pharma AG
В 76 аптеках
від 441,23 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Daily Care маска щоденна для всіх типів волосся 190 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Daily Care маска щоденна для всіх типів волосся 190 мл Alpen Pharma AG
В 82 аптеках
від 242,78 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Daily Care маска щоденна для всіх типів волосся 500 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Daily Care маска щоденна для всіх типів волосся 500 мл Alpen Pharma AG
В 73 аптеках
від 412,30 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Daily Care шампунь щоденний для всіх типів волосся 280 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Daily Care шампунь щоденний для всіх типів волосся 280 мл Alpen Pharma AG
В 92 аптеках
від 250,55 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Daily Care шампунь щоденний для всіх типів волосся 950 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Daily Care шампунь щоденний для всіх типів волосся 950 мл Alpen Pharma AG
В 79 аптеках
від 438,51 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Hair Loss комплекс, що зміцнює для всіх типів волосся 100 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Hair Loss комплекс, що зміцнює для всіх типів волосся 100 мл Alpen Pharma AG
В 75 аптеках
від 504,00 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Hair Loss шампунь від випадіння та для зміцнення волосся 280 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Hair Loss шампунь від випадіння та для зміцнення волосся 280 мл Alpen Pharma AG
В 82 аптеках
від 278,29 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Hair Loss шампунь від випадіння та для зміцнення волосся 950 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Hair Loss шампунь від випадіння та для зміцнення волосся 950 мл Alpen Pharma AG
В 78 аптеках
від 506,60 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Keep Hair Color кондиціонер для фарбованого волосся 280 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Keep Hair Color кондиціонер для фарбованого волосся 280 мл Alpen Pharma AG
В 48 аптеках
від 226,40 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Keep Hair Color маска для фарбованого волосся 190 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Keep Hair Color маска для фарбованого волосся 190 мл Alpen Pharma AG
В 35 аптеках
від 231,20 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Keep Hair Color спрей термозахисний для волосся 100 мл, для всіх типів волосся, для всіх типів волосся; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Keep Hair Color спрей термозахисний для волосся 100 мл, для всіх типів волосся, для всіх типів волосся Alpen Pharma AG
В 33 аптеках
від 302,40 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Nourish кондиціонер для сухого та ламкого волосся 280 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Nourish кондиціонер для сухого та ламкого волосся 280 мл Alpen Pharma AG
В 96 аптеках
від 259,49 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Nourish кондиціонер для сухого та ламкого волосся 950 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Nourish кондиціонер для сухого та ламкого волосся 950 мл Alpen Pharma AG
В 43 аптеках
від 422,59 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Nourish маска для сухого та ламкого волосся 190 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Nourish маска для сухого та ламкого волосся 190 мл Alpen Pharma AG
В 73 аптеках
від 228,00 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Nourish маска для сухого та ламкого волосся 500 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Nourish маска для сухого та ламкого волосся 500 мл Alpen Pharma AG
В 40 аптеках
від 415,55 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Nourish Шайн Солюшен Флюїд для блиску волосся 100 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Nourish Шайн Солюшен Флюїд для блиску волосся 100 мл Alpen Pharma AG
В 94 аптеках інших міст
від 469,90 грн
Ціни в інших містах
H.Q. Beauty Nourish шампунь для сухого та ламкого волосся 280 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Nourish шампунь для сухого та ламкого волосся 280 мл Alpen Pharma AG
В 96 аптеках
від 249,85 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
04075, Київ, Пуща-Водиця, вул. Лісова, 30А
(044) 431-84-31
www.alpenpharma.com
Знайдено: 18 препаратів
H.Q. Beauty Daily Care кондиціонер щоденний для всіх типів волосся 280 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Daily Care кондиціонер щоденний для всіх типів волосся 280 мл Alpen Pharma AG
В 99 аптеках
від 259,49 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Daily Care кондиціонер щоденний для всіх типів волосся 950 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Daily Care кондиціонер щоденний для всіх типів волосся 950 мл Alpen Pharma AG
В 76 аптеках
від 441,23 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Daily Care маска щоденна для всіх типів волосся 190 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Daily Care маска щоденна для всіх типів волосся 190 мл Alpen Pharma AG
В 82 аптеках
від 242,78 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Daily Care маска щоденна для всіх типів волосся 500 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Daily Care маска щоденна для всіх типів волосся 500 мл Alpen Pharma AG
В 73 аптеках
від 412,30 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Daily Care шампунь щоденний для всіх типів волосся 280 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Daily Care шампунь щоденний для всіх типів волосся 280 мл Alpen Pharma AG
В 92 аптеках
від 250,55 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Daily Care шампунь щоденний для всіх типів волосся 950 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Daily Care шампунь щоденний для всіх типів волосся 950 мл Alpen Pharma AG
В 79 аптеках
від 438,51 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Hair Loss комплекс, що зміцнює для всіх типів волосся 100 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Hair Loss комплекс, що зміцнює для всіх типів волосся 100 мл Alpen Pharma AG
В 75 аптеках
від 504,00 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Hair Loss шампунь від випадіння та для зміцнення волосся 280 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Hair Loss шампунь від випадіння та для зміцнення волосся 280 мл Alpen Pharma AG
В 82 аптеках
від 278,29 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Hair Loss шампунь від випадіння та для зміцнення волосся 950 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Hair Loss шампунь від випадіння та для зміцнення волосся 950 мл Alpen Pharma AG
В 78 аптеках
від 506,60 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Keep Hair Color кондиціонер для фарбованого волосся 280 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Keep Hair Color кондиціонер для фарбованого волосся 280 мл Alpen Pharma AG
В 48 аптеках
від 226,40 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Keep Hair Color маска для фарбованого волосся 190 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Keep Hair Color маска для фарбованого волосся 190 мл Alpen Pharma AG
В 35 аптеках
від 231,20 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Keep Hair Color спрей термозахисний для волосся 100 мл, для всіх типів волосся, для всіх типів волосся; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Keep Hair Color спрей термозахисний для волосся 100 мл, для всіх типів волосся, для всіх типів волосся Alpen Pharma AG
В 33 аптеках
від 302,40 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Nourish кондиціонер для сухого та ламкого волосся 280 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Nourish кондиціонер для сухого та ламкого волосся 280 мл Alpen Pharma AG
В 96 аптеках
від 259,49 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Nourish кондиціонер для сухого та ламкого волосся 950 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Nourish кондиціонер для сухого та ламкого волосся 950 мл Alpen Pharma AG
В 43 аптеках
від 422,59 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Nourish маска для сухого та ламкого волосся 190 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Nourish маска для сухого та ламкого волосся 190 мл Alpen Pharma AG
В 73 аптеках
від 228,00 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Nourish маска для сухого та ламкого волосся 500 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Nourish маска для сухого та ламкого волосся 500 мл Alpen Pharma AG
В 40 аптеках
від 415,55 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Nourish Шайн Солюшен Флюїд для блиску волосся 100 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Nourish Шайн Солюшен Флюїд для блиску волосся 100 мл Alpen Pharma AG
В 94 аптеках інших міст
від 469,90 грн
Ціни в інших містах
H.Q. Beauty Nourish шампунь для сухого та ламкого волосся 280 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Nourish шампунь для сухого та ламкого волосся 280 мл Alpen Pharma AG
В 96 аптеках
від 249,85 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції