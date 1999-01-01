Київ
Препарати сульфонілсечовини
A10B B01
Глібенкламід
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B B
Препарати сульфонілсечовини
A10B B01
Глібенкламід
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Глібенкламід
Таблетки 5 мг №30
Технолог
від
9,00
грн
в 561 аптеці
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Манініл® 5
Таблетки 5 мг флакон №120
Berlin-Chemie AG
від
62,72
грн
в 557 аптеках
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Глібенкламід
Таблетки 5 мг №100
Фармак
від
30,24
грн
в 388 аптеках
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Манініл® 3,5
Таблетки 3,5 мг флакон №120
Berlin-Chemie AG
від
90,17
грн
в 385 аптеках
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Глібенкламід-Здоров'я
Таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
9,42
грн
в 126 аптеках
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Глібенкламід-Здоров'я
Таблетки 5 мг контейнер №50
Корпорація Здоров'я
від
12,20
грн
в 16 аптеках
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Дозування
3.5 мг
5 мг
Пакування
блістер
контейнер
фл.
Кількість штук в упаковці
30
50
100
120
Виробник
Menarini Group
Корпорація Здоров'я
Лекхім
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