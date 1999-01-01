Київ
Препарати сульфонілсечовини
A10B B01

Глібенкламід

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B BПрепарати сульфонілсечовини
A10B B01Глібенкламід
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Глібенкламід
Глібенкламід
Таблетки 5 мг №30
Технолог
від 9,00 грн
в 561 аптеці
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Манініл® 5
Манініл® 5
Таблетки 5 мг флакон №120
Berlin-Chemie AG
від 62,72 грн
в 557 аптеках
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Глібенкламід
Глібенкламід
Таблетки 5 мг №100
Фармак
від 30,24 грн
в 388 аптеках
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Манініл® 3,5
Манініл® 3,5
Таблетки 3,5 мг флакон №120
Berlin-Chemie AG
від 90,17 грн
в 385 аптеках
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Глібенкламід-Здоров'я
Глібенкламід-Здоров'я
Таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від 9,42 грн
в 126 аптеках
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Глібенкламід-Здоров'я
Глібенкламід-Здоров'я
Таблетки 5 мг контейнер №50
Корпорація Здоров'я
від 12,20 грн
в 16 аптеках
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