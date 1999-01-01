Київ
Препарати сульфонілсечовини
A10B B09

Гліклазид

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B BПрепарати сульфонілсечовини
A10B B09Гліклазид
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Діабетон® MR 60 мг
Діабетон® MR 60 мг
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №30
Серв'є
від 133,60 грн
в 927 аптеках
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Діаглізид®
Діаглізид®
Таблетки 80 мг блістер №60
Фармак
від 89,33 грн
в 873 аптеках
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Діабетон® MR 60 мг
Діабетон® MR 60 мг
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №90
Серв'є
від 393,61 грн
в 861 аптеці
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Діаглізид® MR
Діаглізид® MR
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг №30
Фармак
від 42,60 грн
в 825 аптеках
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Гліклада
Гліклада
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №30
КРКА
від 58,00 грн
в 802 аптеках
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Гліклазид-Тева MR
Гліклазид-Тева MR
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №30
Тева Україна
від 52,17 грн
в 678 аптеках
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Діаглізид® MR
Діаглізид® MR
Таблетки з модифікованим вивільненням 30 мг №60
Фармак
від 58,72 грн
в 665 аптеках
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Гліклазид-Здоров'я
Гліклазид-Здоров'я
Таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 37,06 грн
в 629 аптеках
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Гліклазид-Тева MR
Гліклазид-Тева MR
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №90
Тева Україна
від 170,10 грн
в 568 аптеках
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Діаглізид® MR
Діаглізид® MR
Таблетки з модифікованим вивільненням 30 мг №30
Фармак
від 121,39 грн
в 1 аптеці інших міст
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Гліорал®
Гліорал®
Таблетки 80 мг №10
Галеніка
Немає в наявності
Діабетон® MR 60 мг
Діабетон® MR 60 мг
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №120
Серв'є
Немає в наявності
Гліорал®
Гліорал®
Таблетки 80 мг №30
Галеніка
Немає в наявності
Діанорм-MR
Діанорм-MR
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №10
Мікро Лабс
Немає в наявності
Діанорм-MR
Діанорм-MR
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №30
Мікро Лабс
Немає в наявності
Озіклід
Озіклід
Таблетки з модифікованим вивільненням 30 мг блістер №60
САН
Немає в наявності
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