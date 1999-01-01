Київ
Препарати сульфонілсечовини
A10B B09
Гліклазид
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B B
Препарати сульфонілсечовини
A10B B09
Гліклазид
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Діабетон® MR 60 мг
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №30
Серв'є
від
133,60
грн
в 927 аптеках
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Діаглізид®
Таблетки 80 мг блістер №60
Фармак
від
89,33
грн
в 873 аптеках
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Діабетон® MR 60 мг
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №90
Серв'є
від
393,61
грн
в 861 аптеці
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Діаглізид® MR
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг №30
Фармак
від
42,60
грн
в 825 аптеках
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Гліклада
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №30
КРКА
від
58,00
грн
в 802 аптеках
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Гліклазид-Тева MR
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №30
Тева Україна
від
52,17
грн
в 678 аптеках
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Діаглізид® MR
Таблетки з модифікованим вивільненням 30 мг №60
Фармак
від
58,72
грн
в 665 аптеках
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Гліклазид-Здоров'я
Таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
37,06
грн
в 629 аптеках
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Гліклазид-Тева MR
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №90
Тева Україна
від
170,10
грн
в 568 аптеках
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Діаглізид® MR
Таблетки з модифікованим вивільненням 30 мг №30
Фармак
від
121,39
грн
в 1 аптеці інших міст
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Гліорал®
Таблетки 80 мг №10
Галеніка
Немає в наявності
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Діабетон® MR 60 мг
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №120
Серв'є
Немає в наявності
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Гліорал®
Таблетки 80 мг №30
Галеніка
Немає в наявності
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Діанорм-MR
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №10
Мікро Лабс
Немає в наявності
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Діанорм-MR
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №30
Мікро Лабс
Немає в наявності
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Озіклід
Таблетки з модифікованим вивільненням 30 мг блістер №60
САН
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. з модиф. вивільн.
Дозування
30 мг
60 мг
80 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
10
30
60
90
120
Виробник
Galenika
Micro Labs
КРКА
Корпорація Здоров'я
САН
Серв'є
Тева Україна
Фарма Старт
Фармак
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