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Амарил® таблетки 3 мг блістер, №30 - Київ (105235) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 804 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
186,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
226,70
Економія: -46,50 грн
180,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
171,71 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
208,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
172,16 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
198,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
227,30
Економія: -47,10 грн
180,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
198,50
Економія: -21,78 грн
176,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
171,71 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
264,40
Економія: -67,04 грн
197,36 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: блістер (1)
227,70
Економія: -47,50 грн
180,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), блістер (1)
226,40
Економія: -46,20 грн
180,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
221,00
Економія: -33,99 грн
187,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
205,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
196,88 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (4)
181,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
224,39
Економія: -37,38 грн
187,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
186,50
Економія: -9,78 грн
176,72 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
194,40
Економія: -14,20 грн
180,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
182,00 грн