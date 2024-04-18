75мг/добу шляхом глибокої ін’єкції у верхній зовнішній квадрант великого сідничного м’яза; як альтернатива - 75 мг комбінувати з іншими лікарськими формами до МДД 150 мг; перед початком в/в інфузії розвести у 100-500 мл 0,9% р-ну натрію хлориду або 5% р-ну глюкози .Р-ни повинні бути буферизовані р-ном бікарбонату натрію (0,5 мл 8,4% р-ну або 1 мл 4,2%). Для лікування помірного і тяжкого післяопераційного болю 75 мг вводити безперервно від 30 хв до 2 год. У разі необхідності лікування можна повторити через 4-6 год, але доза не повинна перевищувати 150 мг/добу. Для профілактики післяопераційного болю через 15 хв - 1 год після хірургічного втручання ввести навантажувальну дозу 25-50 мг, після цього застосувати безперервну інфузію 5 мг/год до МДД 150 мг. Для дорослих рекомендована доза 100-150 мг/добу. У разі помірної вираженості симптомів достатнім є застосування 75-100 мг/добу. Добову дозу розподілити на 2-3 прийоми. При первинній дисменореї добову дозу підбирати індивідуально, зазвичай 50-100 мг. У разі необхідності, протягом наступних кількох менструальних циклів, дозу підвищують до максимальної - 200 мг/добу.; діти (1-14 років) з ювенільним хр. артритом: 1-3 мг/кг/добу за кілька прийомів (тільки для супозиторіїв по 25 мг); діти (6-14 років) з г. післяопераційним болем: 1-2 мг/кг/добу за кілька прийомів. Тривалість застосування для лікування г. післяопераційного болю обмежити терміном до 4 дн. (тільки для супозиторіїв по 25 мг). Застосування табл. розпочинати при появі перших симптомів та продовжувати протягом кількох днів залежно від реакції та симптоматики. Мігрень: застосовувати при перших ознаках нападу; рекомендована разова доза 50 мг. Наступні 50 мг застосовувати ч/з 2 год після 1-го прийому. У разі необхідності продовжити застосування ч/з 4-6 год, максимальна доза 200 мг на добу.Тривалість лікування при посттравматичних запаленнях м’яких тканин або при ревматичних захворюваннях м’яких тканин − не більше 10-14 діб, при лікуванні остеоартритів − не більше 4 тижн.. Процедуру повторюють 3-4 р/добу. Середньодобова доза для дорослих 4-5 г гелю, що відповідає 120-150 мг. 1 г гелю (смужку гелю довжиною 2,5-3 см) наносять рівномірним тонким шаром на шкіру та легко втирають впродовж 1-2 хв. Один пластир застосовувати 24 год. Залежно від розміру ділянки, що болить, використовувати пластир 15 мг (70 см2) або 30 мг (140 см2).