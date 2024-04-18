ДИКЛОФЕНАК (DICLOFENACUM) Діюча речовина
протизапальна, аналгетична, жарознижувальна дія; основний механізм дії - гальмування біосинтезу простагландинів, які відіграють важливу роль у генезі запалення, болю і пропасниці; при ревматичних захворюваннях клінічний ефект характеризується значним зменшенням вираженості таких симптомів і скарг, як біль у спокої і при русі, ранкова скутість, припухлість суглобів, а також поліпшенням функції суглобів; не пригнічує біосинтез протеогліканів хрящової тканини; виявляє значний аналгетичний ефект препарату при помірному і сильно вираженому больовому с-мі неревматичного ґенезу; здатний усувати больові відчуття і знижувати вираженість крововтрат при первинній дисменореї; виявляє лікувальний ефект при нападах мігрені.
запальні і дегенеративні форми ревматичних захворювань (РА, анкілозуючий спондиліт, остеоартроз, спондилоартрити); больові с-ми з боку хребта; ревматичні захворювання позасуглобових м’яких тканин; г. напади подагри; ниркова та біліарна коліки; біль та набряк після травм і операцій; тяжкі напади мігрені; біль та/або запалення, що супроводжують запальні гінекологічні захворювання; післяопераційний біль, запалення і набряк (після стоматологічних або ортопедичних операцій);як допоміжний засіб при інфекціях ЛОР-органів, що супроводжуються вираженим болем і запаленням; полегшення болю та зменшення запалення різного ступеня при різних станах, включаючи патологію суглобів: остеоартрит, г. м’язово- скелетні захворювання, такі як періартрит ( плечолопатковий періартрит), тендиніт, тендовагініт, бурсит;інші патологічні стани, викликані травмами, у тому числі переломи, біль у попереку, розтягнення, вивихи, незначні оперативні втручання.
75мг/добу шляхом глибокої ін’єкції у верхній зовнішній квадрант великого сідничного м’яза; як альтернатива - 75 мг комбінувати з іншими лікарськими формами до МДД 150 мг; перед початком в/в інфузії розвести у 100-500 мл 0,9% р-ну натрію хлориду або 5% р-ну глюкози .Р-ни повинні бути буферизовані р-ном бікарбонату натрію (0,5 мл 8,4% р-ну або 1 мл 4,2%). Для лікування помірного і тяжкого післяопераційного болю 75 мг вводити безперервно від 30 хв до 2 год. У разі необхідності лікування можна повторити через 4-6 год, але доза не повинна перевищувати 150 мг/добу. Для профілактики післяопераційного болю через 15 хв - 1 год після хірургічного втручання ввести навантажувальну дозу 25-50 мг, після цього застосувати безперервну інфузію 5 мг/год до МДД 150 мг. Для дорослих рекомендована доза 100-150 мг/добу. У разі помірної вираженості симптомів достатнім є застосування 75-100 мг/добу. Добову дозу розподілити на 2-3 прийоми. При первинній дисменореї добову дозу підбирати індивідуально, зазвичай 50-100 мг. У разі необхідності, протягом наступних кількох менструальних циклів, дозу підвищують до максимальної - 200 мг/добу.; діти (1-14 років) з ювенільним хр. артритом: 1-3 мг/кг/добу за кілька прийомів (тільки для супозиторіїв по 25 мг); діти (6-14 років) з г. післяопераційним болем: 1-2 мг/кг/добу за кілька прийомів. Тривалість застосування для лікування г. післяопераційного болю обмежити терміном до 4 дн. (тільки для супозиторіїв по 25 мг). Застосування табл. розпочинати при появі перших симптомів та продовжувати протягом кількох днів залежно від реакції та симптоматики. Мігрень: застосовувати при перших ознаках нападу; рекомендована разова доза 50 мг. Наступні 50 мг застосовувати ч/з 2 год після 1-го прийому. У разі необхідності продовжити застосування ч/з 4-6 год, максимальна доза 200 мг на добу.Тривалість лікування при посттравматичних запаленнях м’яких тканин або при ревматичних захворюваннях м’яких тканин − не більше 10-14 діб, при лікуванні остеоартритів − не більше 4 тижн.. Процедуру повторюють 3-4 р/добу. Середньодобова доза для дорослих 4-5 г гелю, що відповідає 120-150 мг. 1 г гелю (смужку гелю довжиною 2,5-3 см) наносять рівномірним тонким шаром на шкіру та легко втирають впродовж 1-2 хв. Один пластир застосовувати 24 год. Залежно від розміру ділянки, що болить, використовувати пластир 15 мг (70 см2) або 30 мг (140 см2).
гіперчутливість до препарату, ацетилсаліцилової к-ти або інших НПЗЗ (яка може виражатися нападами БА, кропив’янки або г. риніту); активна виразка шлунка або кишечнику, кровотеча або перфорація; запальні захворювання кишечнику (хв. Крона або виразковий коліт); т. ПН(клас С за шкалою Чайлд-П’ю, цироз печінки та асцит); т.НН(кліренс креатиніну <30 мл/хв); застійна СН (NYHA II-IV); терапія післяопераційного болю після операцій на серці; проктит; III триместр вагітності; період годування груддю; у вигляді р-ну д/ін’єкц. препарат протипоказаний дітям; лікування періопераційного болю при аорто-коронарному шунтуванні; ІХС; цереброваскулярні захворювання; захворювання периферичних артерій.
біль в епігастральній ділянці, нудота, блювання, діарея, спазми в животі, диспепсія, здуття живота, анорексія, шлунково-кишкова кровотеча (кривава блювота, мелена, діарея з домішкою крові), виразки шлунка і кишечнику, що супроводжуються або не супроводжуються кровотечею чи перфорацією, афтозний стоматит, глосит, зміни з боку стравоходу, виникнення діафрагмоподібних стриктур в кишечнику, неспецифічний геморагічний коліт, загострення неспецифічного виразкового коліту або хв.Крона, запори, панкреатит; головний біль, запаморочення, виражене запаморочення, сонливість, порушення чутливості, включаючи парестезії, розлади пам’яті, дезорієнтація, безсоння, дратівливість, судоми, депресія, відчуття тривоги, нічні кошмари, тремор, психотичні р-ції, асептичний менінгіт; порушення зору (помутніння зору, диплопія), порушення слуху, шум у вухах, порушення смакових відчуттів; шкірні висипання, кропив’янка, висипи у вигляді пухирів, екзема, мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, с-м Лайєла (г. токсичний епідермоліз), еритродермія (ексфоліативний дерматит), випадання волосся, фоточутливі р-ції; пурпура, у т. ч. алергічна; нирки - набряки, г. ниркова недостатність, гематурія і протеїнурія, інтерстиціальний нефрит; нефротичний с-м; папілярний некроз; підвищення рівня АЛТ/АСТ, гепатит, що супроводжується або не супроводжується жовтухою; тромбоцитопенія, лейкопенія, гемолітична анемія, апластична анемія, агранулоцитоз; АР, БА, системні анафілактичні/анафілактоїдні р-ції, включаючи гіпотензію, васкуліт, пневмоніт; прискорене серцебиття, біль у грудях, АГ, застійна СН.