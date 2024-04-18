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Активні речовини — “Д”ДИКЛОФЕНАК (DICLOFENACUM)

ДИКЛОФЕНАК (DICLOFENACUM) Діюча речовина

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Знайдено: 120 препаратів
Диклоберл® N 75 розчин для ін'єкцій, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5; Berlin-Chemie AG
Диклоберл® N 75 Розчин для ін'єкцій, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5 Berlin-Chemie AG
В 1213 аптеках
від 138,43 грн
Ціни в аптеках
Диклак® гель гель, 5 %, туба, 50 г, № 1; Sandoz
Диклак® гель Гель, 5 %, туба, 50 г, № 1 Sandoz
В 1189 аптеках
від 192,30 грн
Ціни в аптеках
Диклоберл® Ретард капсули тверді пролоногваної дії, 100 мг, № 20; Berlin-Chemie AG
Диклоберл® Ретард Капсули тверді пролоногваної дії, 100 мг, № 20 Berlin-Chemie AG
В 1184 аптеках
від 152,57 грн
Ціни в аптеках
Вольтарен® форте емульгель для зовнішнього застосування, 2,32 %, туба, 50 г, № 1; Халеон КХ С.а.р.л.
Вольтарен® форте Емульгель для зовнішнього застосування, 2,32 %, туба, 50 г, № 1 Халеон КХ С.а.р.л.
В 1184 аптеках
від 266,60 грн
Ціни в аптеках
Вольтарен® форте емульгель для зовнішнього застосування, 2,32 %, туба, 100 г, № 1; Халеон КХ С.а.р.л.
Вольтарен® форте Емульгель для зовнішнього застосування, 2,32 %, туба, 100 г, № 1 Халеон КХ С.а.р.л.
В 1163 аптеках
від 367,40 грн
Ціни в аптеках
Диклак® гель гель, 5 %, туба, 100 г, № 1; Sandoz
Диклак® гель Гель, 5 %, туба, 100 г, № 1 Sandoz
В 1128 аптеках
від 304,08 грн
Ціни в аптеках
Олфен®-100 СР Депокапс капсули подовженої дії, 100 мг, № 20; Тева Україна
Олфен®-100 СР Депокапс Капсули подовженої дії, 100 мг, № 20 Тева Україна
В 1123 аптеках
від 438,60 грн
Ціни в аптеках
Наклофен Дуо капсули, 75 мг, блістер, № 20; КРКА
Наклофен Дуо Капсули, 75 мг, блістер, № 20 КРКА
В 1114 аптеках
від 173,58 грн
Ціни в аптеках
Вольтарен емульгель емульгель для зовнішнього застосування, 1 %, туба, 50 г, № 1; Халеон КХ С.а.р.л.
Вольтарен емульгель Емульгель для зовнішнього застосування, 1 %, туба, 50 г, № 1 Халеон КХ С.а.р.л.
В 1105 аптеках
від 219,50 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак-Тева розчин для ін'єкцій, 75 мг/3 мл, ампула, 3 мл, № 5; Тева Україна
Диклофенак-Тева Розчин для ін'єкцій, 75 мг/3 мл, ампула, 3 мл, № 5 Тева Україна
В 1105 аптеках
від 97,33 грн
Ціни в аптеках
Олфен® Форте гідрогель гель, 2 %, туба, 50 г, № 1; Тева Україна
Олфен® Форте гідрогель Гель, 2 %, туба, 50 г, № 1 Тева Україна
В 1094 аптеках
від 191,51 грн
Ціни в аптеках
Диклоберл® 50 супозиторії, 50 мг, блістер, № 10; Berlin-Chemie AG
Диклоберл® 50 Супозиторії, 50 мг, блістер, № 10 Berlin-Chemie AG
В 1093 аптеках
від 109,54 грн
Ціни в аптеках
Диклоберл® 100 супозиторії, 100 мг, № 10; Berlin-Chemie AG
Диклоберл® 100 Супозиторії, 100 мг, № 10 Berlin-Chemie AG
В 1072 аптеках
від 157,02 грн
Ціни в аптеках
Наклофен розчин для ін'єкцій, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5; КРКА
Наклофен Розчин для ін'єкцій, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5 КРКА
В 1071 аптеці
від 117,24 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак-Дарниця таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 25 мг, контурна чарункова упаковка, № 30; Дарниця ФФ
Диклофенак-Дарниця Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 25 мг, контурна чарункова упаковка, № 30 Дарниця ФФ
В 1050 аптеках
від 23,80 грн
Ціни в аптеках
Вольтарен емульгель емульгель для зовнішнього застосування, 1 %, туба, 100 г, № 1; Халеон КХ С.а.р.л.
Вольтарен емульгель Емульгель для зовнішнього застосування, 1 %, туба, 100 г, № 1 Халеон КХ С.а.р.л.
В 1035 аптеках
від 337,93 грн
Ціни в аптеках
Олфен® гідрогель гель, 1 %, туба, 50 г, № 1; Тева Україна
Олфен® гідрогель Гель, 1 %, туба, 50 г, № 1 Тева Україна
В 1016 аптеках
від 147,24 грн
Ціни в аптеках
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням, 75 мг, блістер, № 20; Дельта Медікел
Аргетт Дуо Капсули тверді з модифікованим вивільненням, 75 мг, блістер, № 20 Дельта Медікел
В 983 аптеках
від 114,00 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак-Дарниця розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Диклофенак-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 977 аптеках
від 79,61 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак Євро таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 50 мг, блістер, № 100; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Диклофенак Євро Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 50 мг, блістер, № 100 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 961 аптеці
від 97,00 грн
Ціни в аптеках
Ортофен таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 0,025 г, блістер, № 30; Вітаміни
Ортофен Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 0,025 г, блістер, № 30 Вітаміни
В 960 аптеках
від 14,41 грн
Ціни в аптеках
Ортофен-Здоров'я форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 50 мг, блістер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Ортофен-Здоров'я форте Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 915 аптеках
від 17,54 грн
Ціни в аптеках
Олфен® Форте гідрогель гель, 2 %, туба, 100 г, № 1; Тева Україна
Олфен® Форте гідрогель Гель, 2 %, туба, 100 г, № 1 Тева Україна
В 911 аптеці
від 293,02 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак супозиторії ректальні, 0,1 г, № 10; Лекхім-Харків
Диклофенак Супозиторії ректальні, 0,1 г, № 10 Лекхім-Харків
В 908 аптеках
від 31,94 грн
Ціни в аптеках
Діклосейф® супозиторії, 100 мг, стрип, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 10; Гледфарм
Діклосейф® Супозиторії, 100 мг, стрип, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 10 Гледфарм
В 868 аптеках
від 125,97 грн
Ціни в аптеках
Олфен® гідрогель гель, 1 %, туба, 100 г, № 1; Тева Україна
Олфен® гідрогель Гель, 1 %, туба, 100 г, № 1 Тева Україна
В 822 аптеках
від 215,35 грн
Ціни в аптеках
Діклосейф® форте гель емульсійний для зовнішньго застосування, 2,32 %, туба, 100 г, № 1; Гледфарм
Діклосейф® форте Гель емульсійний для зовнішньго застосування, 2,32 %, туба, 100 г, № 1 Гледфарм
В 804 аптеках
від 237,62 грн
Ціни в аптеках
Долоксен Стронг гель, 50 мг/г, туба, 100 г, № 1; Конарк Інтелмед
Долоксен Стронг Гель, 50 мг/г, туба, 100 г, № 1 Конарк Інтелмед
В 702 аптеках
від 140,73 грн
Ціни в аптеках
Натрію диклофенак-КВ капсули тверді, 25 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Натрію диклофенак-КВ Капсули тверді, 25 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 685 аптеках
від 21,72 грн
Ціни в аптеках
Диклак® гель гель, 5 %, туба, 150 г, № 1; Sandoz
Диклак® гель Гель, 5 %, туба, 150 г, № 1 Sandoz
В 675 аптеках
від 287,64 грн
Ціни в аптеках
Алмірал розчин для ін'єкцій, 75 мг, ампула, 3 мл, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Алмірал Розчин для ін'єкцій, 75 мг, ампула, 3 мл, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 667 аптеках
від 160,19 грн
Ціни в аптеках
Діклосейф® гель емульсійний для зовнішньго застосування, 1,16 %, туба, 50 г, № 1; Гледфарм
Діклосейф® Гель емульсійний для зовнішньго застосування, 1,16 %, туба, 50 г, № 1 Гледфарм
В 663 аптеках
від 114,60 грн
Ціни в аптеках
Діклосейф® форте гель емульсійний для зовнішньго застосування, 2,32 %, туба, 50 г, № 1; Гледфарм
Діклосейф® форте Гель емульсійний для зовнішньго застосування, 2,32 %, туба, 50 г, № 1 Гледфарм
В 650 аптеках
від 147,83 грн
Ціни в аптеках
Клодифен гель, 50 мг/г, туба, 45 г, № 1; Уорлд Медицин
Клодифен Гель, 50 мг/г, туба, 45 г, № 1 Уорлд Медицин
В 647 аптеках
від 135,94 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак таблетки, 0,05 г, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Червона зірка
Диклофенак Таблетки, 0,05 г, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Червона зірка
В 643 аптеках
від 32,00 грн
Ціни в аптеках
Диклак® ID таблетки з модифікованим вивільненням, 150 мг, блістер, № 100; Sandoz
Диклак® ID Таблетки з модифікованим вивільненням, 150 мг, блістер, № 100 Sandoz
В 643 аптеках
від 502,33 грн
Ціни в аптеках
Дифталь® краплі очні, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Дифталь® Краплі очні, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 630 аптеках
від 120,00 грн
Ціни в аптеках
Диклак® розчин для ін'єкцій, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5; Sandoz
Диклак® Розчин для ін'єкцій, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5 Sandoz
В 626 аптеках
від 53,79 грн
Ціни в аптеках
Олфен®-50 Лактаб таблетки кишково-розчинні, 50 мг, № 20; Тева Україна
Олфен®-50 Лактаб Таблетки кишково-розчинні, 50 мг, № 20 Тева Україна
В 606 аптеках
від 398,40 грн
Ціни в аптеках
Диклак® ID таблетки з модифікованим вивільненням, 75 мг, блістер, № 100; Sandoz
Диклак® ID Таблетки з модифікованим вивільненням, 75 мг, блістер, № 100 Sandoz
В 606 аптеках
від 469,85 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак гель, 5 %, туба алюмінієва, 50 г, в пачці, в пачці, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба алюмінієва, 50 г, в пачці, в пачці, № 1
В 600 аптеках
від 58,09 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак-Тева форте 2% гель, 2 %, туба, 50 г, № 1; Тева Україна
Диклофенак-Тева форте 2% Гель, 2 %, туба, 50 г, № 1 Тева Україна
В 593 аптеках
від 128,44 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак-Дарниця розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5; Дарниця ФФ
Диклофенак-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 Дарниця ФФ
В 556 аптеках
від 42,00 грн
Ціни в аптеках
Діклосейф® гель емульсійний для зовнішньго застосування, 1,16 %, туба, 100 г, № 1; Гледфарм
Діклосейф® Гель емульсійний для зовнішньго застосування, 1,16 %, туба, 100 г, № 1 Гледфарм
В 556 аптеках
від 185,78 грн
Ціни в аптеках
Долоксен Стронг гель, 50 мг/г, туба, 40 г, № 1; Конарк Інтелмед
Долоксен Стронг Гель, 50 мг/г, туба, 40 г, № 1 Конарк Інтелмед
В 556 аптеках
від 106,90 грн
Ціни в аптеках
Вольтарен® розчин для ін'єкцій, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5; Новартіс
Вольтарен® Розчин для ін'єкцій, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5 Новартіс
В 542 аптеках
від 301,09 грн
Ціни в аптеках
Аргетт Спрей спрей нашкірний, розчин, 4 %, флакон з дозуючим пристроєм, 25 г, з захисним ковпачком, з зах. ковпачком, № 1; Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аргетт Спрей Спрей нашкірний, розчин, 4 %, флакон з дозуючим пристроєм, 25 г, з захисним ковпачком, з зах. ковпачком, № 1 Дельта Медікел Промоушнз АГ
В 470 аптеках
від 165,52 грн
Ціни в аптеках
Диклак® ID таблетки з модифікованим вивільненням, 75 мг, блістер, № 20; Sandoz
Диклак® ID Таблетки з модифікованим вивільненням, 75 мг, блістер, № 20 Sandoz
В 467 аптеках
від 120,86 грн
Ціни в аптеках
Диклак® ID таблетки з модифікованим вивільненням, 150 мг, блістер, № 20; Sandoz
Диклак® ID Таблетки з модифікованим вивільненням, 150 мг, блістер, № 20 Sandoz
В 446 аптеках
від 193,87 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак гель, 5 %, туба алюмінієва, 100 г, в пачці, в пачці, № 1; Віола
Диклофенак Гель, 5 %, туба алюмінієва, 100 г, в пачці, в пачці, № 1 Віола
В 439 аптеках
від 140,63 грн
Ціни в аптеках
Аргетт Рапід капсули тверді, кишково-розчинні, 75 мг, № 20; Дельта Медікел
Аргетт Рапід Капсули тверді, кишково-розчинні, 75 мг, № 20 Дельта Медікел
В 428 аптеках
від 171,16 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак натрію супозиторії ректальні, 0,05 г, стрип, № 10; Монфарм
Диклофенак натрію Супозиторії ректальні, 0,05 г, стрип, № 10 Монфарм
В 421 аптеці
від 22,77 грн
Ціни в аптеках
Уніклофен краплі очні, розчин, 0,1 %, контейнер-крапельниця, 10 мл, № 1; Унімед Фарма
Уніклофен Краплі очні, розчин, 0,1 %, контейнер-крапельниця, 10 мл, № 1 Унімед Фарма
В 413 аптеках
від 152,06 грн
Ціни в аптеках
Дикло-Ф краплі очні, 0,1 %, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Сентісс Фарма
Дикло-Ф Краплі очні, 0,1 %, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Сентісс Фарма
В 399 аптеках
від 102,39 грн
Ціни в аптеках
Раптен 75 розчин для ін'єкцій, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5; Хемофарм
Раптен 75 Розчин для ін'єкцій, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5 Хемофарм
В 396 аптеках
від 75,62 грн
Ціни в аптеках
Диклак® Ліпогель гель, 1 %, туба, 50 г, № 1; Sandoz
Диклак® Ліпогель Гель, 1 %, туба, 50 г, № 1 Sandoz
В 372 аптеках
від 157,18 грн
Ціни в аптеках
Алмірал розчин для ін'єкцій, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Алмірал Розчин для ін'єкцій, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 359 аптеках
від 98,06 грн
Ціни в аптеках
Диклодев® розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, № 5; Абрил Формулейшнз
Диклодев® Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, № 5 Абрил Формулейшнз
В 293 аптеках
від 148,30 грн
Ціни в аптеках
Діклосейф® супозиторії, 50 мг, стрип, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 10; Гледфарм
Діклосейф® Супозиторії, 50 мг, стрип, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 10 Гледфарм
В 287 аптеках
від 85,19 грн
Ціни в аптеках
Вольтарен® супозиторії, 100 мг, стрип, № 5; Новартіс
Вольтарен® Супозиторії, 100 мг, стрип, № 5 Новартіс
В 277 аптеках
від 108,92 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак гель, 10 мг/г, туба, 40 г, № 1; Червона зірка
Диклофенак Гель, 10 мг/г, туба, 40 г, № 1 Червона зірка
В 239 аптеках
від 23,00 грн
Ціни в аптеках
Ортофен таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 25 мг, блістер, № 30; Технолог
Ортофен Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 25 мг, блістер, № 30 Технолог
В 222 аптеках
від 23,02 грн
Ціни в аптеках
Вольтарен® таблетки гастрорезистентні, 50 мг, блістер, № 20; Новартіс
Вольтарен® Таблетки гастрорезистентні, 50 мг, блістер, № 20 Новартіс
В 217 аптеках
від 166,79 грн
Ціни в аптеках
Ортофен-Здоров'я форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 50 мг, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Ортофен-Здоров'я форте Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 50 мг, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 209 аптеках
від 6,11 грн
Ціни в аптеках
Вольтарен® супозиторії, 50 мг, стрип, № 10; Новартіс Фарма
Вольтарен® Супозиторії, 50 мг, стрип, № 10 Новартіс Фарма
В 202 аптеках
від 112,11 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак-Віола гель, 1 %, туба, 40 г, в пачці, в пачці, № 1; Віола
Диклофенак-Віола Гель, 1 %, туба, 40 г, в пачці, в пачці, № 1 Віола
В 199 аптеках
від 25,00 грн
Ціни в аптеках
Долокс Ретард таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 20; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Долокс Ретард Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 20 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 198 аптеках
від 131,48 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак-Здоров'я форте гель, 30 мг/г, туба, 50 г, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Диклофенак-Здоров'я форте Гель, 30 мг/г, туба, 50 г, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 196 аптеках
від 57,50 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак натрію розчин для ін'єкцій, 2,5 %, ампула, 3 мл, блістер, блістер, № 10; Лубнифарм
Диклофенак натрію Розчин для ін'єкцій, 2,5 %, ампула, 3 мл, блістер, блістер, № 10 Лубнифарм
В 195 аптеках
від 27,00 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак гель, 5 %, туба ламінатна, 50 г, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба ламінатна, 50 г, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 1
В 185 аптеках
від 114,20 грн
Ціни в аптеках
Діклосейф® гель емульсійний для зовнішньго застосування, 1,16 %, туба, 30 г, № 1; Гледфарм
Діклосейф® Гель емульсійний для зовнішньго застосування, 1,16 %, туба, 30 г, № 1 Гледфарм
В 168 аптеках
від 84,29 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак натрію розчин для ін'єкцій, 2,5 %, ампула, 3 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10; Лубнифарм
Диклофенак натрію Розчин для ін'єкцій, 2,5 %, ампула, 3 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10 Лубнифарм
В 161 аптеці
від 84,60 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак гель, 5 %, туба ламінатна, 100 г, в пачці, в пачці, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба ламінатна, 100 г, в пачці, в пачці, № 1
В 160 аптеках
від 162,05 грн
Ціни в аптеках
Вольтарен® Рапід таблетки, вкриті цукровою оболонкою, 50 мг, блістер, № 20; Новартіс Фарма
Вольтарен® Рапід Таблетки, вкриті цукровою оболонкою, 50 мг, блістер, № 20 Новартіс Фарма
В 133 аптеках
від 138,50 грн
Ціни в аптеках
Клодифен краплі очні, розчин, 1 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Клодифен Краплі очні, розчин, 1 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 132 аптеках
від 107,44 грн
Ціни в аптеках
Вольтарен емульгель емульгель для зовнішнього застосування, 1 %, туба, 20 г, № 1; Халеон КХ С.а.р.л.
Вольтарен емульгель Емульгель для зовнішнього застосування, 1 %, туба, 20 г, № 1 Халеон КХ С.а.р.л.
В 121 аптеці
від 124,20 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак гель, 5 %, туба ламінатна, 50 г, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба ламінатна, 50 г, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1
В 120 аптеках
від 130,00 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак таблетки, 0,05 г, блістер, № 10; Червона зірка
Диклофенак Таблетки, 0,05 г, блістер, № 10 Червона зірка
В 118 аптеках
від 11,00 грн
Ціни в аптеках
Солакутан® гель, 30 мг/г, туба, 25 г, № 1; Мібе Україна
Солакутан® Гель, 30 мг/г, туба, 25 г, № 1 Мібе Україна
В 110 аптеках
від 704,00 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак-Здоров'я ультра гель, 50 мг/г, туба, 50 г, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Диклофенак-Здоров'я ультра Гель, 50 мг/г, туба, 50 г, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 107 аптеках
від 77,50 грн
Ціни в аптеках
Раптен Ретард таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 20; Стада
Раптен Ретард Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 20 Стада
В 101 аптеці
від 139,62 грн
Ціни в аптеках
Вольтарен® таблетки гастрорезистентні, 25 мг, блістер, № 30; Новартіс
Вольтарен® Таблетки гастрорезистентні, 25 мг, блістер, № 30 Новартіс
В 75 аптеках
від 159,01 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак-Здоров'я ультра гель, 50 мг/г, туба, 100 г, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Диклофенак-Здоров'я ультра Гель, 50 мг/г, туба, 100 г, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 69 аптеках
від 123,01 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак-Фармекс супозиторії ректальні, 100 мг, стрип, № 10; Здоров'я ФК
Диклофенак-Фармекс Супозиторії ректальні, 100 мг, стрип, № 10 Здоров'я ФК
В 68 аптеках
від 23,44 грн
Ціни в аптеках
Евінопон розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, № 5; Брос
Евінопон Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, № 5 Брос
В 67 аптеках
від 102,50 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак гель, 5 %, туба, в пачці, 50 г, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба, в пачці, 50 г, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1
В 62 аптеках
від 102,00 грн
Ціни в аптеках
Діклосейф® форте гель емульсійний для зовнішньго застосування, 2,32 %, туба, 30 г, № 1; Гледфарм
Діклосейф® форте Гель емульсійний для зовнішньго застосування, 2,32 %, туба, 30 г, № 1 Гледфарм
В 55 аптеках
від 97,02 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак гель, 50 мг/г, туба, 40 г, № 1; Червона зірка
Диклофенак Гель, 50 мг/г, туба, 40 г, № 1 Червона зірка
В 38 аптеках
від 124,33 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак гель, 50 мг/г, туба, 100 г, № 1; Червона зірка
Диклофенак Гель, 50 мг/г, туба, 100 г, № 1 Червона зірка
В 37 аптеках
від 146,00 грн
Ціни в аптеках
Ортофен-Здоров'я таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 25 мг, блістер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Ортофен-Здоров'я Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 25 мг, блістер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 32 аптеках
від 14,37 грн
Ціни в аптеках
Вольтарен® Рапід таблетки, вкриті цукровою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30; Новартіс Фарма
Вольтарен® Рапід Таблетки, вкриті цукровою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30 Новартіс Фарма
В 29 аптеках
від 179,91 грн
Ціни в аптеках
Раптен гель гель для зовнішнього застосування, 1 %, туба, 40 г, № 1; Стада
Раптен гель Гель для зовнішнього застосування, 1 %, туба, 40 г, № 1 Стада
В 26 аптеках
від 69,45 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак натрію капсули, 25 мг, блістер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Диклофенак натрію Капсули, 25 мг, блістер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 19 аптеках
від 17,20 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак-Здоров'я гель, 1 %, туба, 50 г, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Диклофенак-Здоров'я Гель, 1 %, туба, 50 г, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 18 аптеках
від 22,58 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак натрію розчин для ін'єкцій, 2,5 %, ампула, 3 мл, блістер, блістер, № 5; Лубнифарм
Диклофенак натрію Розчин для ін'єкцій, 2,5 %, ампула, 3 мл, блістер, блістер, № 5 Лубнифарм
В 17 аптеках
від 32,40 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак гель, 50 мг/г, туба, 40 г, в пачці, в пачці, № 1; Лубнифарм
Диклофенак Гель, 50 мг/г, туба, 40 г, в пачці, в пачці, № 1 Лубнифарм
В 17 аптеках
від 39,03 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак гель, 5 %, туба алюмінієва, 50 г, тм dr. bauer, тм dr. bauer, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба алюмінієва, 50 г, тм dr. bauer, тм dr. bauer, № 1
В 16 аптеках
від 128,86 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак-Здоров'я ультра спрей нашкірний, 40 мг/мл, флакон скляний з клапаном-насосом, 50 мл, з насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком, з насадкою-розп. та зах. ковп., № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Диклофенак-Здоров'я ультра Спрей нашкірний, 40 мг/мл, флакон скляний з клапаном-насосом, 50 мл, з насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком, з насадкою-розп. та зах. ковп., № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 15 аптеках
від 80,27 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак гель, 5 %, туба ламінатна, 50 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба ламінатна, 50 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1
В 8 аптеках
від 120,00 грн
Ціни в аптеках
Олфен™ гель гель, 1 %, туба, 50 г, № 1; Teva
Олфен™ гель Гель, 1 %, туба, 50 г, № 1 Teva
В 6 аптеках
від 155,00 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 2,5 %, ампула, 3 мл, в коробці з перегородками, в коробці з перегородками, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Диклофенак-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 2,5 %, ампула, 3 мл, в коробці з перегородками, в коробці з перегородками, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 5 аптеках
від 25,90 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак натрію розчин для ін'єкцій, 2,5 %, ампула, 3 мл, у пачці з перегородками, у пачці з перегородками, № 10; Лубнифарм
Диклофенак натрію Розчин для ін'єкцій, 2,5 %, ампула, 3 мл, у пачці з перегородками, у пачці з перегородками, № 10 Лубнифарм
В 4 аптеках
від 56,31 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак гель, 5 %, туба, в пачці, 100 г, тм а+, тм а+, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба, в пачці, 100 г, тм а+, тм а+, № 1
В 4 аптеках
від 161,11 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак натрію розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, у блістері у пачці, у блістері у пачці, № 5; Лекхім-Харків
Диклофенак натрію Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, у блістері у пачці, у блістері у пачці, № 5 Лекхім-Харків
В 3 аптеках
від 42,65 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак гель, 5 %, туба, в пачці, 50 г, тм а+, тм а+, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба, в пачці, 50 г, тм а+, тм а+, № 1
В 3 аптеках
від 81,00 грн
Ціни в аптеках
Диклофенак гель, 5 %, туба, в пачці, 50 г, тм ecocode, тм ecocode, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба, в пачці, 50 г, тм ecocode, тм ecocode, № 1
В 101 аптеці інших міст
від 71,97 грн
Ціни в інших містах
Уніклофен краплі очні, розчин, 0,1 %, контейнер-крапельниця, 5 мл, № 1; Унімед Фарма
Уніклофен Краплі очні, розчин, 0,1 %, контейнер-крапельниця, 5 мл, № 1 Унімед Фарма
В 17 аптеках інших міст
від 104,50 грн
Ціни в інших містах
Клодифен розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, № 5; Уорлд Медицин
Клодифен Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, № 5 Уорлд Медицин
В 3 аптеках інших міст
від 110,49 грн
Ціни в інших містах
Диклофенак гель, 5 %, туба, в пачці, 50 г, тм магнолія, тм магнолія, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба, в пачці, 50 г, тм магнолія, тм магнолія, № 1
В 2 аптеках інших міст
від 112,80 грн
Ціни в інших містах
Диклофенак гель, 5 %, туба ламінатна, 50 г, тм expert pharma, тм expert pharma, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба ламінатна, 50 г, тм expert pharma, тм expert pharma, № 1
В 2 аптеках інших міст
від 133,60 грн
Ціни в інших містах
Олфен® пластир лікувальний, 140 мг/12 годин, пакет, № 10; Тева Україна
Олфен® Пластир лікувальний, 140 мг/12 годин, пакет, № 10 Тева Україна
В 1 аптеці інших міст
від 974,00 грн
Ціни в інших містах
Диклофенак натрію гель, 10 мг/г, туба, 40 г, в пачці, в пачці, № 1; Фармак
Диклофенак натрію Гель, 10 мг/г, туба, 40 г, в пачці, в пачці, № 1 Фармак
Немає в наявності
Олфен® пластир лікувальний, 140 мг/12 годин, пакет, № 2; Тева Україна
Олфен® Пластир лікувальний, 140 мг/12 годин, пакет, № 2 Тева Україна
Немає в наявності
Олфен® пластир лікувальний, 140 мг/12 годин, пакет, № 5; Тева Україна
Олфен® Пластир лікувальний, 140 мг/12 годин, пакет, № 5 Тева Україна
Немає в наявності
Олфен® гідрогель гель, 1 %, туба, 20 г, № 1; Тева Україна
Олфен® гідрогель Гель, 1 %, туба, 20 г, № 1 Тева Україна
Немає в наявності
Диклофенак гель, 5 %, туба, в пачці, 50 г, тм sator pharma, тм sator pharma, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба, в пачці, 50 г, тм sator pharma, тм sator pharma, № 1
Немає в наявності
Диклофенак Євро таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 50 мг, блістер, тм ронфарм, тм ронфарм, № 100; Віола
Диклофенак Євро Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 50 мг, блістер, тм ронфарм, тм ронфарм, № 100 Віола
Немає в наявності
Диклофенак натрію розчин для ін'єкцій, 2,5 %, ампула, 3 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 10; Лубнифарм
Диклофенак натрію Розчин для ін'єкцій, 2,5 %, ампула, 3 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 10 Лубнифарм
Немає в наявності
Ортофен таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 25 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 30; Технолог
Ортофен Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 25 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 30 Технолог
Немає в наявності
Диклофенак гель, 5 %, туба алюмінієва, 50 г, тм san farma, тм san farma, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба алюмінієва, 50 г, тм san farma, тм san farma, № 1
Немає в наявності

протизапальна, аналгетична, жарознижувальна дія; основний механізм дії - гальмування біосинтезу простагландинів, які відіграють важливу роль у генезі запалення, болю і пропасниці; при ревматичних захворюваннях клінічний ефект характеризується значним зменшенням вираженості таких симптомів і скарг, як біль у спокої і при русі, ранкова скутість, припухлість суглобів, а також поліпшенням функції суглобів; не пригнічує біосинтез протеогліканів хрящової тканини; виявляє значний аналгетичний ефект препарату при помірному і сильно вираженому больовому с-мі неревматичного ґенезу; здатний усувати больові відчуття і знижувати вираженість крововтрат при первинній дисменореї; виявляє лікувальний ефект при нападах мігрені.

запальні і дегенеративні форми ревматичних захворювань (РА, анкілозуючий спондиліт, остеоартроз, спондилоартрити); больові с-ми з боку хребта; ревматичні захворювання позасуглобових м’яких тканин; г. напади подагри; ниркова та біліарна коліки; біль та набряк після травм і операцій; тяжкі напади мігрені; біль та/або запалення, що супроводжують запальні гінекологічні захворювання; післяопераційний біль, запалення і набряк (після стоматологічних або ортопедичних операцій);як допоміжний засіб при інфекціях ЛОР-органів, що супроводжуються вираженим болем і запаленням; полегшення болю та зменшення запалення різного ступеня при різних станах, включаючи патологію суглобів: остеоартрит, г. м’язово- скелетні захворювання, такі як періартрит ( плечолопатковий періартрит), тендиніт, тендовагініт, бурсит;інші патологічні стани, викликані травмами, у тому числі переломи, біль у попереку, розтягнення, вивихи, незначні оперативні втручання.

75мг/добу шляхом глибокої ін’єкції у верхній зовнішній квадрант великого сідничного м’яза; як альтернатива - 75 мг комбінувати з іншими лікарськими формами до МДД 150 мг; перед початком в/в інфузії розвести у 100-500 мл 0,9% р-ну натрію хлориду або 5% р-ну глюкози .Р-ни повинні бути буферизовані р-ном бікарбонату натрію (0,5 мл 8,4% р-ну або 1 мл 4,2%). Для лікування помірного і тяжкого післяопераційного болю 75 мг вводити безперервно від 30 хв до 2 год. У разі необхідності лікування можна повторити через 4-6 год, але доза не повинна перевищувати 150 мг/добу. Для профілактики післяопераційного болю через 15 хв - 1 год після хірургічного втручання ввести навантажувальну дозу 25-50 мг, після цього застосувати безперервну інфузію 5 мг/год до МДД 150 мг. Для дорослих рекомендована доза 100-150 мг/добу. У разі помірної вираженості симптомів достатнім є застосування 75-100 мг/добу. Добову дозу розподілити на 2-3 прийоми. При первинній дисменореї добову дозу підбирати індивідуально, зазвичай 50-100 мг. У разі необхідності, протягом наступних кількох менструальних циклів, дозу підвищують до максимальної - 200 мг/добу.; діти (1-14 років) з ювенільним хр. артритом: 1-3 мг/кг/добу за кілька прийомів (тільки для супозиторіїв по 25 мг); діти (6-14 років) з г. післяопераційним болем: 1-2 мг/кг/добу за кілька прийомів. Тривалість застосування для лікування г. післяопераційного болю обмежити терміном до 4 дн. (тільки для супозиторіїв по 25 мг). Застосування табл. розпочинати при появі перших симптомів та продовжувати протягом кількох днів залежно від реакції та симптоматики. Мігрень: застосовувати при перших ознаках нападу; рекомендована разова доза 50 мг. Наступні 50 мг застосовувати ч/з 2 год після 1-го прийому. У разі необхідності продовжити застосування ч/з 4-6 год, максимальна доза 200 мг на добу.Тривалість лікування при посттравматичних запаленнях м’яких тканин або при ревматичних захворюваннях м’яких тканин − не більше 10-14 діб, при лікуванні остеоартритів − не більше 4 тижн.. Процедуру повторюють 3-4 р/добу. Середньодобова доза для дорослих 4-5 г гелю, що відповідає 120-150 мг. 1 г гелю (смужку гелю довжиною 2,5-3 см) наносять рівномірним тонким шаром на шкіру та легко втирають впродовж 1-2 хв. Один пластир застосовувати 24 год. Залежно від розміру ділянки, що болить, використовувати пластир 15 мг (70 см2) або 30 мг (140 см2).

гіперчутливість до препарату, ацетилсаліцилової к-ти або інших НПЗЗ (яка може виражатися нападами БА, кропив’янки або г. риніту); активна виразка шлунка або кишечнику, кровотеча або перфорація; запальні захворювання кишечнику (хв. Крона або виразковий коліт); т. ПН(клас С за шкалою Чайлд-П’ю, цироз печінки та асцит); т.НН(кліренс креатиніну <30 мл/хв); застійна СН (NYHA II-IV); терапія післяопераційного болю після операцій на серці; проктит; III триместр вагітності; період годування груддю; у вигляді р-ну д/ін’єкц. препарат протипоказаний дітям; лікування періопераційного болю при аорто-коронарному шунтуванні; ІХС; цереброваскулярні захворювання; захворювання периферичних артерій.

біль в епігастральній ділянці, нудота, блювання, діарея, спазми в животі, диспепсія, здуття живота, анорексія, шлунково-кишкова кровотеча (кривава блювота, мелена, діарея з домішкою крові), виразки шлунка і кишечнику, що супроводжуються або не супроводжуються кровотечею чи перфорацією, афтозний стоматит, глосит, зміни з боку стравоходу, виникнення діафрагмоподібних стриктур в кишечнику, неспецифічний геморагічний коліт, загострення неспецифічного виразкового коліту або хв.Крона, запори, панкреатит; головний біль, запаморочення, виражене запаморочення, сонливість, порушення чутливості, включаючи парестезії, розлади пам’яті, дезорієнтація, безсоння, дратівливість, судоми, депресія, відчуття тривоги, нічні кошмари, тремор, психотичні р-ції, асептичний менінгіт; порушення зору (помутніння зору, диплопія), порушення слуху, шум у вухах, порушення смакових відчуттів; шкірні висипання, кропив’янка, висипи у вигляді пухирів, екзема, мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, с-м Лайєла (г. токсичний епідермоліз), еритродермія (ексфоліативний дерматит), випадання волосся, фоточутливі р-ції; пурпура, у т. ч. алергічна; нирки - набряки, г. ниркова недостатність, гематурія і протеїнурія, інтерстиціальний нефрит; нефротичний с-м; папілярний некроз; підвищення рівня АЛТ/АСТ, гепатит, що супроводжується або не супроводжується жовтухою; тромбоцитопенія, лейкопенія, гемолітична анемія, апластична анемія, агранулоцитоз; АР, БА, системні анафілактичні/анафілактоїдні р-ції, включаючи гіпотензію, васкуліт, пневмоніт; прискорене серцебиття, біль у грудях, АГ, застійна СН.