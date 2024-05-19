Алмірал розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл, №5 - Київ (175046) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 364 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Хрещатик, 21
Фармація
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
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Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, вул. Велика Васильківська, 17
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
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Київ, вул. Січових Стрільців, 21
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Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Наявність на 2024-05-21 - 16:00