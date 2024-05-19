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Алмірал розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл, №5 - Київ (175046) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 364 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
124,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
122,68 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
139,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
121,56 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
128,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
124,89 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
122,72
Економія: -14,54 грн
108,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
121,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
133,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1), ампула (3)
134,76
Економія: -35,57 грн
99,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
124,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
100,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
106,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
135,87
Економія: -37,81 грн
98,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
133,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
133,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
101,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
106,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
133,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
133,00 грн