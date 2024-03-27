АЦЕТИЛЦИСТЕЇН (ACETYLCYSTEINUM)

табл. шипучі: дорослі та діти старше 12 років: 600 мг розчиняють у 1/3 склянці води та приймають 1 р/добу; при розчиненні користуватися скляним посудом, уникати контакту з металевими та гумовими поверхнями; не вводити у цей р-н інші препарати; гранули: дорослим та дітям від 14 років по 400-600 мг/добу (10-15 мл/добу), розподілені на 1-3 прийоми залежно від клінічних умов; дітям залежно від віку: 2-6 років по 200-400 мг/добу, розподілені на 1-3 прийоми; 6-12 років: 400-600 мг/добу; старше 12 років - дози як для дорослих; гранули розчиняють в 1/3 склянки води; р-н д/ін’єкцій: шляхом інгаляційного введення дорослим по 1 амп. 1-2 р/добу за призначенням лікаря протягом 5-10 днів, дітям вiд 6 років - до 1 амп. 1-2 р/добу за призначенням лікаря протягом 5-10 днів; ендобронхіальне введення: дорослим та дітям вiд 6 років - до 1 амп. 1-2 р/добу; в/м введення дорослим - по 1 амп. 300 мг 1-2 р/добу вводити глибоко в/м; в/в по 1 амп. 300 мг 1-2 р/добу вводити повільно краплинно у 0,9% р-ні натрiю хлориду або 5% р-ні глюкози; порошок застосовують внутрішньо, після їди; вміст 1 пакета розчиняють у ½ склянки (100 мл) води, соку або холодного чаю безпосередньо перед прийомом; після приготування р-ну його треба випити якнайшвидше; додаткове вживання рідини посилює муколітичний ефект препарату; при г. та хр. захворюваннях бронхолегеневої системи: дорослим та дітям віком старше 14 років по 400-600 мг/добу, розподілені на 2-3 прийоми; дітям від 6 до 14 років можна застосовувати по 400-600 мг/добу, розподілені на 2 прийоми; дітям від 2 до 6 років по 200-400 мг/добу, розподілені на 2 прийоми; при г.неускладнених захворюваннях застосовують не більше 4-5 днів без нагляду лікаря; тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально, залежно від характеру захворювання (гостре або хронічне).