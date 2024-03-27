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Активні речовини — “А”АЦЕТИЛЦИСТЕЇН (ACETYLCYSTEINUM)

АЦЕТИЛЦИСТЕЇН (ACETYLCYSTEINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 52 препарати
АЦЦ® Гарячий напій мед лимон порошок для орального розчину, 600 мг, пакетик, 3 г, № 6; Sandoz
АЦЦ® Гарячий напій мед лимон Порошок для орального розчину, 600 мг, пакетик, 3 г, № 6 Sandoz
В 1211 аптеці
від 270,48 грн
Ціни в аптеках
АЦЦ® 200 порошок для орального розчину, 200 мг, пакетик, 3 г, № 20; Sandoz
АЦЦ® 200 Порошок для орального розчину, 200 мг, пакетик, 3 г, № 20 Sandoz
В 1205 аптеках
від 243,20 грн
Ціни в аптеках
АЦЦ® Лонг таблетки шипучі, 600 мг, туба, № 10; Sandoz
АЦЦ® Лонг Таблетки шипучі, 600 мг, туба, № 10 Sandoz
В 1202 аптеках
від 260,02 грн
Ціни в аптеках
АЦЦ® Лонг Лимон таблетки шипучі, 600 мг, саше, № 6; Sandoz
АЦЦ® Лонг Лимон Таблетки шипучі, 600 мг, саше, № 6 Sandoz
В 1188 аптеках
від 207,43 грн
Ціни в аптеках
АЦЦ® Гарячий напій мед лимон порошок для орального розчину, 200 мг, пакетик, 3 г, № 20; Sandoz
АЦЦ® Гарячий напій мед лимон Порошок для орального розчину, 200 мг, пакетик, 3 г, № 20 Sandoz
В 1160 аптеках
від 203,18 грн
Ціни в аптеках
АЦЦ® 100 порошок для орального розчину, 100 мг, пакетик, 3 г, № 20; Sandoz
АЦЦ® 100 Порошок для орального розчину, 100 мг, пакетик, 3 г, № 20 Sandoz
В 1030 аптеках
від 196,63 грн
Ціни в аптеках
Рапіра® 600 порошок для орального розчину, 600 мг, саше, 3 г, № 10; Фармак
Рапіра® 600 Порошок для орального розчину, 600 мг, саше, 3 г, № 10 Фармак
В 958 аптеках
від 128,88 грн
Ціни в аптеках
Рапіра® Ефертаб 600 таблетки шипучі, 600 мг, туба, № 10; Фармак
Рапіра® Ефертаб 600 Таблетки шипучі, 600 мг, туба, № 10 Фармак
В 868 аптеках
від 186,03 грн
Ціни в аптеках
Дваце 200 гранули для орального розчину, 200 мг/г, саше, № 20; Дарниця ФФ
Дваце 200 Гранули для орального розчину, 200 мг/г, саше, № 20 Дарниця ФФ
В 802 аптеках
від 71,07 грн
Ціни в аптеках
Дваце Лонг таблетки шипучі, 600 мг, туба, № 10; Дарниця ФФ
Дваце Лонг Таблетки шипучі, 600 мг, туба, № 10 Дарниця ФФ
В 774 аптеках
від 157,80 грн
Ціни в аптеках
АЦЦ® 200 таблетки шипучі, 200 мг, туба, № 20; Sandoz
АЦЦ® 200 Таблетки шипучі, 200 мг, туба, № 20 Sandoz
В 752 аптеках
від 237,50 грн
Ціни в аптеках
Ацетилцистеїн-Тева таблетки шипучі, 600 мг, туба, № 10; Тева Україна
Ацетилцистеїн-Тева Таблетки шипучі, 600 мг, туба, № 10 Тева Україна
В 742 аптеках
від 116,45 грн
Ціни в аптеках
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину, 600 мг, саше, 3 г, № 20; esparma
Евкабал® 600 саше Порошок для орального розчину, 600 мг, саше, 3 г, № 20 esparma
В 739 аптеках
від 313,85 грн
Ціни в аптеках
Дваце Лонг гранули для орального застосування, 600 мг, саше, 3 г, № 10; Дарниця ФФ
Дваце Лонг Гранули для орального застосування, 600 мг, саше, 3 г, № 10 Дарниця ФФ
В 736 аптеках
від 110,80 грн
Ціни в аптеках
Дваце 200 таблетки шипучі, 200 мг, туба, № 20; Дарниця ФФ
Дваце 200 Таблетки шипучі, 200 мг, туба, № 20 Дарниця ФФ
В 717 аптеках
від 103,05 грн
Ціни в аптеках
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину, 600 мг, саше, 3 г, № 6; Дарниця ФФ
Дваце Лонг гарячий напій Гранули для орального розчину, 600 мг, саше, 3 г, № 6 Дарниця ФФ
В 713 аптеках
від 102,97 грн
Ціни в аптеках
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину, 200 мг/г, саше, № 20; Дарниця ФФ
Дваце 200 гарячий напій Гранули для орального розчину, 200 мг/г, саше, № 20 Дарниця ФФ
В 712 аптеках
від 113,30 грн
Ціни в аптеках
Рапіра® 200 порошок для орального розчину, 200 мг/г, саше, 1 г, № 20; Фармак
Рапіра® 200 Порошок для орального розчину, 200 мг/г, саше, 1 г, № 20 Фармак
В 710 аптеках
від 133,80 грн
Ціни в аптеках
Дваце 100 гранули для орального розчину, 100 мг/0,5 г, саше, № 20; Дарниця ФФ
Дваце 100 Гранули для орального розчину, 100 мг/0,5 г, саше, № 20 Дарниця ФФ
В 671 аптеці
від 84,90 грн
Ціни в аптеках
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину, 200 мг, саше, 3 г, № 20; esparma
Евкабал® 200 саше Порошок для орального розчину, 200 мг, саше, 3 г, № 20 esparma
В 665 аптеках
від 155,81 грн
Ціни в аптеках
Асиброкс таблетки шипучі, 600 мг, стрип, № 10; WORLD MEDICINE GROUP
Асиброкс Таблетки шипучі, 600 мг, стрип, № 10 WORLD MEDICINE GROUP
В 451 аптеці
від 223,92 грн
Ціни в аптеках
Інгаміст розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 3 мл, № 10; Юрія-Фарм
Інгаміст Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 3 мл, № 10 Юрія-Фарм
В 426 аптеках
від 466,54 грн
Ціни в аптеках
Мультигрип Бронхо порошок для орального розчину, 600 мг, саше, 3 г, № 10; Дельта Медікел
Мультигрип Бронхо Порошок для орального розчину, 600 мг, саше, 3 г, № 10 Дельта Медікел
В 417 аптеках
від 172,00 грн
Ціни в аптеках
Ац-Хелп таблетки шипучі, 600 мг, туба, № 10; INPHARMA Trading SIA
Ац-Хелп Таблетки шипучі, 600 мг, туба, № 10 INPHARMA Trading SIA
В 311 аптеці
від 209,50 грн
Ціни в аптеках
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 20; Асіно Україна
Ац-ФС Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 20 Асіно Україна
В 291 аптеці
від 106,68 грн
Ціни в аптеках
Асиброкс таблетки шипучі, 200 мг, стрип, № 20; WORLD MEDICINE GROUP
Асиброкс Таблетки шипучі, 200 мг, стрип, № 20 WORLD MEDICINE GROUP
В 244 аптеках
від 187,12 грн
Ціни в аптеках
Мультигрип Бронхо таблетки шипучі, 600 мг, туба, № 10; Дельта Медікел
Мультигрип Бронхо Таблетки шипучі, 600 мг, туба, № 10 Дельта Медікел
В 217 аптеках
від 115,56 грн
Ціни в аптеках
Флуімуцил таблетки шипучі для приготування розчину д/перорал. застос., 600 мг, блістер, № 10; Замбон
Флуімуцил Таблетки шипучі для приготування розчину д/перорал. застос., 600 мг, блістер, № 10 Замбон
В 183 аптеках
від 237,51 грн
Ціни в аптеках
АЦЦ® розчин оральний, 20 мг/мл, флакон з мірним ковпачком, 100 мл, або мірним апплікатором (шприцем), або мірн. апплікатором (шприц), № 1; Sandoz
АЦЦ® Розчин оральний, 20 мг/мл, флакон з мірним ковпачком, 100 мл, або мірним апплікатором (шприцем), або мірн. апплікатором (шприц), № 1 Sandoz
В 151 аптеці
від 185,84 грн
Ціни в аптеках
Ацетал C порошок для орального розчину, 600 мг, пакет, 3 г, № 10; Здоров'я ФК
Ацетал C Порошок для орального розчину, 600 мг, пакет, 3 г, № 10 Здоров'я ФК
В 140 аптеках
від 83,17 грн
Ціни в аптеках
Ацетилцистеїн порошок для орального розчину, 600 мг, саше, 3 г, № 20; Тернофарм
Ацетилцистеїн Порошок для орального розчину, 600 мг, саше, 3 г, № 20 Тернофарм
В 138 аптеках
від 226,20 грн
Ціни в аптеках
Астраце порошок для орального розчину, 200 мг, саше, 3 г, № 10; Астрафарм
Астраце Порошок для орального розчину, 200 мг, саше, 3 г, № 10 Астрафарм
В 127 аптеках
від 61,34 грн
Ціни в аптеках
Ацетилцистеїн порошок для орального розчину, 200 мг, саше, 3 г, № 20; Тернофарм
Ацетилцистеїн Порошок для орального розчину, 200 мг, саше, 3 г, № 20 Тернофарм
В 38 аптеках
від 114,68 грн
Ціни в аптеках
Ацетал таблетки, 600 мг, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Ацетал Таблетки, 600 мг, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 28 аптеках
від 66,03 грн
Ціни в аптеках
Ацетал Солюбл таблетки шипучі, 600 мг, стрип, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Ацетал Солюбл Таблетки шипучі, 600 мг, стрип, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 14 аптеках
від 117,91 грн
Ціни в аптеках
Ацетал таблетки, 200 мг, блістер, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Ацетал Таблетки, 200 мг, блістер, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 13 аптеках
від 39,00 грн
Ціни в аптеках
Ацетал C порошок для орального розчину, 200 мг, пакет, 3 г, № 10; Здоров'я ФК
Ацетал C Порошок для орального розчину, 200 мг, пакет, 3 г, № 10 Здоров'я ФК
В 9 аптеках
від 53,45 грн
Ціни в аптеках
Ацетал Солюбл таблетки шипучі, 200 мг, стрип, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Ацетал Солюбл Таблетки шипучі, 200 мг, стрип, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 4 аптеках
від 113,04 грн
Ціни в аптеках
Ацетал C порошок для орального розчину, 100 мг, пакет, 3 г, № 10; Здоров'я ФК
Ацетал C Порошок для орального розчину, 100 мг, пакет, 3 г, № 10 Здоров'я ФК
В 3 аптеках
від 40,00 грн
Ціни в аптеках
Флуімуцил розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 3 мл, № 5; Замбон
Флуімуцил Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 3 мл, № 5 Замбон
В 1 аптеці інших міст
від 172,20 грн
Ціни в інших містах
Ацетилцистеїн-Астрафарм порошок для орального розчину, 200 мг, саше, № 10; Астрафарм
Ацетилцистеїн-Астрафарм Порошок для орального розчину, 200 мг, саше, № 10 Астрафарм
В 1 аптеці інших міст
від 117,00 грн
Ціни в інших містах
Асиброкс таблетки шипучі, 200 мг, пенал, № 24; Уорлд Медицин
Асиброкс Таблетки шипучі, 200 мг, пенал, № 24 Уорлд Медицин
Немає в наявності
Асиброкс таблетки шипучі, 600 мг, пенал, № 12; Уорлд Медицин
Асиброкс Таблетки шипучі, 600 мг, пенал, № 12 Уорлд Медицин
Немає в наявності
АЦЦ® розчин оральний, 20 мг/мл, флакон з мірним ковпачком, 200 мл, або мірним апплікатором (шприцем), або мірн. апплікатором (шприц), № 1; Sandoz
АЦЦ® Розчин оральний, 20 мг/мл, флакон з мірним ковпачком, 200 мл, або мірним апплікатором (шприцем), або мірн. апплікатором (шприц), № 1 Sandoz
Немає в наявності
АЦЦ® Лонг Лимон таблетки шипучі, 600 мг, саше, № 10; Sandoz
АЦЦ® Лонг Лимон Таблетки шипучі, 600 мг, саше, № 10 Sandoz
Немає в наявності
АЦЦ® Лонг Лимон таблетки шипучі, 600 мг, саше, № 20; Sandoz
АЦЦ® Лонг Лимон Таблетки шипучі, 600 мг, саше, № 20 Sandoz
Немає в наявності
Ацетилцистеїн таблетки, 200 мг, блістер, № 20; Вертекс
Ацетилцистеїн Таблетки, 200 мг, блістер, № 20 Вертекс
Немає в наявності
Санорин-Бронхо таблетки шипучі, 200 мг, туба, в пачці, в пачці, № 20; Фармак
Санорин-Бронхо Таблетки шипучі, 200 мг, туба, в пачці, в пачці, № 20 Фармак
Немає в наявності
Рапіра® 100 порошок для орального розчину, 100 мг/0,5 г, саше, 0.5 г, № 20; Фармак
Рапіра® 100 Порошок для орального розчину, 100 мг/0,5 г, саше, 0.5 г, № 20 Фармак
Немає в наявності
АЦЦ® 200 таблетки шипучі, 200 мг, саше, коробка картонна, коробка картон., № 20; Sandoz
АЦЦ® 200 Таблетки шипучі, 200 мг, саше, коробка картонна, коробка картон., № 20 Sandoz
Немає в наявності
Ацетилцистеїн Сандоз® ампули розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 3 мл, № 10; Sandoz
Ацетилцистеїн Сандоз® ампули Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 3 мл, № 10 Sandoz
Немає в наявності
АЦЦ® Лонг таблетки шипучі, 600 мг, туба, № 20; Sandoz
АЦЦ® Лонг Таблетки шипучі, 600 мг, туба, № 20 Sandoz
Немає в наявності
Mm = 163,20 Да. Білий або білий зі злегка жовтуватим відтінком кристалічний порошок зі слабким специфічним запахом. Легкорозчинний в воді і спирті. Точка плавлення - 109,5 °C. log P (октанол-вода) = -0,66.
АЦЕТИЛЦИСТЕЇН (ACETYLCYSTEINUM)
CAS №: 616-91-1 С5H9NO3S
HSDB, RTECS, USPDDN: N-ацетил-L-цистеїн.
HSDB, RTECS: L-α-ацетамідо-β-меркаптопропіонова кислота.

чинить муколітичну дію; розриває дисульфiднi зв’язки у молекулах кислих мукополiсахаридiв мокротиння; збільшує об’єм мокротиння, полегшує процес його виділення, сприяє відхаркуванню; зберiгає активність і при наявності гнійного секрету (слизу); має антиоксидантні пневмопротекторні властивості, обумовлені наявністю вільної тіолової (-SH) нуклеофільної групи, яка легко взаємодіє з електрофільними групами окисних радикалів і в результаті нейтралізує їх.

лікування г. та хр. захворювань бронхолегеневої системи, що потребують зменшення в’язкості мокротиння, покращання його відходження та відхаркування; передозування парацетамолом.

табл. шипучі: дорослі та діти старше 12 років: 600 мг розчиняють у 1/3 склянці води та приймають 1 р/добу; при розчиненні користуватися скляним посудом, уникати контакту з металевими та гумовими поверхнями; не вводити у цей р-н інші препарати; гранули: дорослим та дітям від 14 років по 400-600 мг/добу (10-15 мл/добу), розподілені на 1-3 прийоми залежно від клінічних умов; дітям залежно від віку: 2-6 років по 200-400 мг/добу, розподілені на 1-3 прийоми; 6-12 років: 400-600 мг/добу; старше 12 років - дози як для дорослих; гранули розчиняють в 1/3 склянки води; р-н д/ін’єкцій: шляхом інгаляційного введення дорослим по 1 амп. 1-2 р/добу за призначенням лікаря протягом 5-10 днів, дітям вiд 6 років - до 1 амп. 1-2 р/добу за призначенням лікаря протягом 5-10 днів; ендобронхіальне введення: дорослим та дітям вiд 6 років - до 1 амп. 1-2 р/добу; в/м введення дорослим - по 1 амп. 300 мг 1-2 р/добу вводити глибоко в/м; в/в по 1 амп. 300 мг 1-2 р/добу вводити повільно краплинно у 0,9% р-ні натрiю хлориду або 5% р-ні глюкози; порошок застосовують внутрішньо, після їди; вміст 1 пакета розчиняють у ½ склянки (100 мл) води, соку або холодного чаю безпосередньо перед прийомом; після приготування р-ну його треба випити якнайшвидше; додаткове вживання рідини посилює муколітичний ефект препарату; при г. та хр. захворюваннях бронхолегеневої системи: дорослим та дітям віком старше 14 років по 400-600 мг/добу, розподілені на 2-3 прийоми; дітям від 6 до 14 років можна застосовувати по 400-600 мг/добу, розподілені на 2 прийоми; дітям від 2 до 6 років по 200-400 мг/добу, розподілені на 2 прийоми; при г.неускладнених захворюваннях застосовують не більше 4-5 днів без нагляду лікаря; тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально, залежно від характеру захворювання (гостре або хронічне).

гіперчутливість до ацетилцистеїну, виразкова хвороба шлунка і ДПК в стадії загострення; тяжкі ураження печінки, нирок, надниркових залоз; кровохаркання, легенева кровотеча; препарат містить аспартам, тому не рекомендується застосовувати при фенілкетонурії; тяжке загострення астми.

нудота, блювання, діарея, диспепсія, печіння, абдомінальний біль, стоматити; печіння у місці введення, шкірні висипання, кропив’янка, свербіж, реакції гіперчутливості, анафілактоїдні реакції, анафілактичний шок, набряк Квінке, гіпертермія, набряк обличчя; бронхоспазм, диспное; кровотеча з носа, дзвін у вухах, головний біль; тахікардія, зниження АТ; геморагії, анемії; с-м Стівенса-Джонсона, с-м Лайєлла.