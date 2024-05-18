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Ацетал C порошок для орального розчину 600 мг пакет 3 г, №10 - Харків (84659) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
109,50
Економія: -19,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
105,99
Економія: -15,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
109,50
Економія: -19,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
116,50
Економія: -26,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
102,50
Економія: -12,09 грн
90,41 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (2)
103,50
Економія: -13,09 грн
90,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: порошок для орального розчину (3)
101,07
Економія: -3,92 грн
97,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
102,50
Економія: -12,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (2)
107,50
Економія: -17,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
Всього: упаковка (1)
129,99
Економія: -39,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (2)
116,50
Економія: -26,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Всього: порошок для орального розчину (8)
119,50
Економія: -29,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Достоєвського, 10
Всього: упаковка (1)
134,50
Економія: -44,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (1)
98,99
Економія: -8,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Слави, 3-А
Всього: упаковка (1)
129,99
Економія: -39,58 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
Всього: упаковка (2)
116,50
Економія: -26,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (2)
116,50
Економія: -26,09 грн
90,41 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (2)
107,50
Економія: -17,09 грн
90,41 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (3)
105,50
Економія: -15,09 грн
90,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
Всього: упаковка (1)
116,99
Економія: -26,58 грн
90,41 грн