Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер, №20 - Харків (135202) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 71 аптеці
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Всього: упаковка (24)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (24)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (24)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (24)
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (24)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека шар@
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Всього: упаковка (24)
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (24)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (24)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Наявність на 2024-05-21 - 20:00