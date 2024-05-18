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Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер, №20 - Харків (135202) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
130,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
128,43
Економія: -4,43 грн
124,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
146,87
Економія: -14,50 грн
132,37 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
142,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
141,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
141,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
141,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
150,60 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
150,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
139,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
156,36
Економія: -26,67 грн
129,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
155,67
Економія: -25,98 грн
129,69 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
141,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
124,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
141,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
124,56 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
141,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
141,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
144,56 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
141,40 грн