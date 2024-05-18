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АЦЦ® 200 таблетки шипучі 200 мг туба, №20 - Харків (110753) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 198 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
250,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
311,33
Економія: -60,86 грн
250,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
279,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
270,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
283,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
282,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
270,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
279,00 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
265,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
270,90 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
273,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
272,94 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
270,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
278,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
269,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
267,15 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (3)
266,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
288,99
Економія: -33,41 грн
255,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
279,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Тарасівська, 3
Всього: упаковка (1)
276,25 грн