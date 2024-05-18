АЦЦ® Гарячий напій мед лимон порошок для орального розчину 200 мг пакетик 3 г, №20 - Харків (110516) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (1), пакетик (5)
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Харків, вул. Руставелі Шота, 10
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), пакетик (4)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
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Всього: порошок для орального розчину (14)
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Аптека оптових цін
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Всього: пакетик (5)
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Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: пакетик (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), пакетик (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: пакетик (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1), пакетик (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), пакетик (19)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Всього: пакетик (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека оптових цін
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Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34