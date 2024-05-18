Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИМуколітичні засобиАцетилцистеїнАЦЦ® 100Ціни в аптеках

АЦЦ® 100 порошок для орального розчину 100 мг пакетик 3 г, №20 - Харків (99300) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 370 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: пакетик (4)
232,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
239,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), пакетик (18)
293,10
Економія: -55,05 грн
238,05 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
272,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
267,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1), пакетик (5)
270,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), пакетик (9)
278,45
Економія: -39,45 грн
239,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), пакетик (2)
225,30 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
270,90 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), пакетик (9)
271,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1), пакетик (10)
339,40
Економія: -94,70 грн
244,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1), пакетик (4)
270,80 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: пакетик (16)
325,00
Економія: -77,70 грн
247,30 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
269,99
Економія: -25,21 грн
244,78 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: пакетик (4)
272,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1), пакетик (5)
260,70 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: порошок для орального розчину (15)
212,46 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: порошок для орального розчину (11)
233,12
Економія: -10,12 грн
223,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1), пакетик (3)
270,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: пакетик (7)
259,90 грн