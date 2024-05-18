Ацетал таблетки 600 мг блістер, №10 - Харків (185314) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, пл. Захисників України, 2-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 28
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 61
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Металургів, 16
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-В
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Народна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Пирятин, пл. Незалежності, 2-В
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 111