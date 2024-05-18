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Ацетал таблетки 600 мг блістер, №10 - Харків (185314) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (4)
75,50
Економія: -9,47 грн
66,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (1)
82,50
Економія: -16,47 грн
66,03 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, пл. Захисників України, 2-А
Всього: упаковка (2)
77,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (2)
77,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (2)
77,50 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (1)
82,99
Економія: -16,96 грн
66,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Всього: упаковка (2)
77,99
Економія: -11,96 грн
66,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 28
Всього: упаковка (1)
74,99
Економія: -8,96 грн
66,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 61
Всього: упаковка (1)
77,99
Економія: -11,96 грн
66,03 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
80,50
Економія: -14,47 грн
66,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-В
Всього: упаковка (1)
76,99
Економія: -10,96 грн
66,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
74,99
Економія: -8,96 грн
66,03 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
74,31
Економія: -4,31 грн
70,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (4)
75,50
Економія: -9,47 грн
66,03 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
82,00
Економія: -14,00 грн
68,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (4)
88,00
Економія: -21,00 грн
67,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
82,00
Економія: -14,00 грн
68,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
72,99
Економія: -6,96 грн
66,03 грн
Народна аптека
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Зачинено
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (1)
90,00
Економія: -22,00 грн
68,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Всього: упаковка (1)
80,50
Економія: -14,47 грн
66,03 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (3)
82,00
Економія: -15,00 грн
67,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Пирятин, пл. Незалежності, 2-В
Всього: упаковка (1)
83,50
Економія: -17,47 грн
66,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (2)
76,99
Економія: -10,96 грн
66,03 грн