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Ацетал Солюбл таблетки шипучі 600 мг стрип, №10 - Харків (525105) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
126,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
126,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
126,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
126,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
126,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
140,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
142,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
126,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
126,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
126,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
126,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
126,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
126,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
140,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
126,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
126,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
126,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
126,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
126,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
126,00 грн
У місті Харків більше немає пропозицій з препаратом