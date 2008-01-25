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Новости медицины и фармацииИвермектин: позиция NIH и экспертные рекомендации

Ивермектин: позиция NIH и экспертные рекомендации

Опубликовано  22.01.2021

Неоднократно отмечая ссылки на протоколы Передового альянса по экстренной терапии COVID-19 (Front Line Covid-19 Critical Care Alliance — FLCCC) в рекомендациях коллег, мы решили поинтересоваться, как они выглядят с позиций доказательной медицины и какие экспертные мнения на данный счет уже опубликованы. Дополнительное внимание к данной теме вызвано публикацией Национальными институтами здоровья (National Institutes of Health — NIH) США позиции относительно применения при COVID-19 ивермектина — препарата, которым недавно был дополнен протокол FLCCC.

FLCCC разработал «Протокол стационарного лечения COVID-19 MATH +» (MATH+ Hospital Treatment Protocol) еще в марте 2020 г. Теперь он дополнен ивермектином. Данный противогельминтный препарат FLCCC включил также в протокол профилактики и раннего амбулаторного лечения COVID-19 (I-MASK Prophylaxis and Early Treatment).

Следует отметить, что хотя всплывающая подсказка на сайте альянса FLCCC многообещающе утверждает, что NIH разрешает ивермектин, в действительности позиция группы экспертов по лечению COVID-19 гораздо более сдержанная — «недостаточно доказательств, чтобы выступать и с положительной, и с отрицательной рекомендацией».

Факты

В заявлении NIH отмечено: «Ивермектин — противопаразитарный препарат*, получивший разрешение Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) для лечения онхоцеркоза и стронгилоидоза. Ивермектин не одобрен FDA для лечения какой-либо вирусной инфекции. В целом препарат переносится хорошо. В настоящее время он оценивается как потенциальное средство для лечения COVID-19».

Невозможность сделать обоснованное заключение о соответствии ивермектина цели своего применения при COVID-19 имеет две основные причины:

(1) одобренный для применения у людей дозовый режим не позволяет достичь ингибирующих системных концентраций в плазме крови и легочной ткани; для того чтобы добиться эффекта, продемонстрированного in vitro, потребуются дозы, в 100 раз превышающие одобренные;

(2) как это обычно бывает, клинические исследования, проведенные на сегодня, слишком малы по количеству участников и имеют неподходящий для убедительного доказывания дизайн.

Между тем Пол Марик (Paul Marik) и Пьер Корри (Pierre Kory) — основатели FLCCC, опубликовали недавно обзорную статью**, в которой сообщают о рандомизированных плацебо-контролируемых и обсервационных исследованиях (часть из них еще не опубликована) как по профилактике, так и по лечению COVID-19. Описывают также «естественные эксперименты» в Южной Америке по инициативе местных властей. «Строгое, воспроизводимое, связанное со временем уменьшение количества случаев заболевания и летальности в каждом из этих регионов по сравнению с соседними без таких кампаний позволяет предположить, что ивермектин может оказаться глобальным решением проблемы пандемии. Об этом также свидетельствует недавнее включение ивермектина в качестве средства для профилактики и лечения COVID-19 в национальные рекомендации по лечению Белиза, Македонии и штата Уттар-Прадеш в Северной Индии, где проживает 210 млн человек», — отмечают авторы.

Перечни препаратов

В завершение упомянем, что в последнюю версию Протокола стационарного лечения COVID-19 MATH + включены:

  • метилпреднизолон (внутривенно);
  • аскорбиновая кислота (в высоких дозах внутривенно);
  • тиамин (витамин В1);
  • низкомолекулярный гепарин;
  • ивермектин, ингибиторы ГМГ-КoА-редуктазы (статины), цинк, витамин D, фамотидин и мелатонин.

В протокол «I-MASK Prophylaxis and Early Treatment» (8-я версия от 12 января) включены для профилактики:

  • ивермектин;
  • витамин D3;
  • витамин С (в высоких дозах);
  • кверцетин;
  • цинк;
  • мелатонин.

Для раннего лечения — те же лекарственные средства, в основном в высоких дозах, плюс ацетилсалициловая кислота.

Увеличение потребления лекарственных средств и диетических добавок, включенных в рекомендации FLCCC, о динамике которого мы неоднократно писали, — подтверждение того, что в нашей стране также появляется определенный опыт их применения, анализ которого был бы весьма полезен медико-фармацевтической общественности.

По материалам covid19treatmentguidelines.nih.gov; frontiersin.org; ovid19criticalcare.com

*В Украине не зарегистрирован.

** Kory P., Meduri G.U. et al. (2021) Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19. Front. Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.643369.

Опубликовано  22.01.2021

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