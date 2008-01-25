Как распознать симптомы хламидиоза?

Хламидиоз — распространенное заболевание, передающееся половым путем.

Хламидии — что это?

Хламидиоз вызывают бактерии Chlamydia trachomatis.

Как передается хламидиоз?

Причины хламидиоза — это передача хламидий при оральном, вагинальном или анальном сексе. Также возможно инфицирование хламидиями младенца при вагинальных родах от больной хламидиозом матери.

Хламидиоз преимущественно диагностируют у молодых женщин, но его можно выявить как у мужчин, так и у женщин во всех возрастных группах.

Как долго хламидиоз может иметь бессимптомное течение?

Зачастую течение хламидиоза длительное время является бессимптомным. Его развитие зависит от наличия коинфекции, состояния иммунной системы организма и других факторов.

Факторы риска хламидиоза включают в себя:

неиспользование презервативов или неправильное их использование.

Необращение за медицинской помощью для профилактики и лечения инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

Новый сексуальный партнер или несколько сексуальных партнеров.

Смена полового партнера до того, как была диагностирована хламидийная инфекция.

Другими маркерами повышенного риска являются текущее заражение другой ИППП и возможный контакт с ней через инфицированного партнера.

Признаки хламидиоза у женщин и мужчин

На ранних стадиях течение хламидиоза обычно с маловыраженными симптомами. Эксперты рекомендуют сексуально активным лицам проходить регулярный скрининг для выявления ИППП, в том числе хламидиоза.

В зависимости от сексуальной активности человека Chlamydia trachomatis может инфицировать глаза, глотку или прямую кишку, а также вызывать глазную инфекцию под названием «трахома», которая является основной инфекционной причиной слепоты во всем мире.

У женщин шейка матки является анатомическим участком, который чаще всего инфицируется. У женщин хламидийная инфекция в основном протекает в форме цервицита, уретрита, воспалительного заболевания органов малого таза, перигепатита или проктита. Хламидийная инфекция у женщин, особенно при отсутствии терапии, повышает риск бесплодия и внематочной беременности.

У мужчин заражение Chlamydia trachomatis может привести к уретриту, эпидидимиту, простатиту, проктиту или реактивному артриту.

И у мужчин, и у женщин, инфицированных C. trachomatis, могут также наблюдаться конъюнктивит, фарингит (хламидиоз в горле) и венерическая лимфогранулема. Венерическая лимфогранулема, которую вызывают отдельные серовары Chlamydia trachomatis, представляет собой менее распространенное заболевание, характеризующееся увеличением лимфатических узлов или тяжелой формой проктоколита.

Симптомы хламидиоза могут включать:

болезненное мочеиспускание.

Выделения из влагалища.

Выделения из полового члена.

Болезненность и дискомфорт при вагинальном половом акте.

Вагинальные кровотечения между менструациями и после полового акта.

Боль в яичках.

Клинические признаки зависят от локализации инфекции.

Особенности различных форм хламидиоза

Цервицит: у около 70% женщин заболевание протекает бессимптомно или фиксируются выделения из влагалища, кровотечение, боль в животе и дизурия. У меньшинства женщин наблюдается классическая картина слизисто-гнойного цервицита со значительными выделениями и легко провоцируемыми эндоцервикальными кровотечениями. Признаки хламидиоза у женщин могут включать посткоитальные или межменструальные кровотечения.

Воспалительное заболевание органов малого таза: возникает боль в животе или тазу с признаками и симптомами цервицита или без них. Другие возможные симптомы включают тошноту, рвоту, лихорадку, озноб, боль в пояснице или при половом акте, дизурию или посткоитальное кровотечение.

Уретрит: чаще всего его диагностируют у мужчин. Проявляется дизурией и выделениями из уретры (белого, серого цвета, а иногда и прозрачные, могут появляться только после «раздевания» полового члена или в утренние часы). У женщин может наблюдаться учащенное мочеиспускание, дизурия.

Перигепатит. Этот синдром, также называемый синдромом Фитца — Хью — Куртиса, развивается, когда хламидийная инфекция приводит к воспалению капсулы печени и близлежащих поверхностей брюшины, и наблюдается чаще у пациентов с воспалительными заболеваниями органов малого таза. Проявляется болью в правом верхнем квадранте живота или плевритной болью.

Эпидидимит: как правило, у мужчин отмечают одностороннюю боль и болезненность яичек, возможно гидроцеле, пальпируемый отек придатка яичка и лихорадку.

Проктит: ректальная инфекция хламидиозом может протекать бессимптомно или пациенты могут жаловаться на боль в прямой кишке, выделения и кровотечение во время рецептивного анального полового акта. У пациентов также могут наблюдаться лихорадка или недомогание. Они фиксируются почти исключительно у мужчин гомосексуальной ориентации.

Простатит: симптомы включают дизурию, дисфункцию мочеиспускания, боль в области таза и при эякуляции.

Реактивный артрит. У около 1% мужчин с уретритом вследствие хламидийной инфекции также развивается реактивный артрит, а у около 30% выявляют синдром Рейтера (артрит, уретрит и увеит).

Конъюнктивит — обычно негнойный, характерна гиперемия конъюнктивы и симптом «булыжниковой мостовой». Конъюнктивит является наиболее частым проявлением хламидийной инфекции у новорожденных.

Пневмония. Риск развития хламидийной пневмонии у младенцев, рожденных от матерей с инфекцией шейки матки Chlamydia trachomatis, составляет 5–30%. Характерны заложенность носа, могут наблюдаться густые выделения из носа, обычно нет лихорадки или наблюдается лишь минимальное повышение температуры тела, учащенное дыхание и характерный приступообразный отрывистый кашель. У недоношенных детей можно отмечать приступы апноэ. При аускультации легких могут выслушиваться хрипы, но свистящее дыхание выявляют редко.

Фарингит может протекать бессимптомно или проявляться болью в горле.

Венерическая лимфогранулема: у пациентов развиваются безболезненные язвы на половых органах. Они обычно имеют небольшой звездчатый вид. Характерно развитие паховой лимфаденопатии.

Когда обратиться к врачу?

Обратитесь к своему лечащему врачу, если у вас появились выделения из влагалища, полового члена или прямой кишки или если вы почувствовали боль во время мочеиспускания. Помните, что выделения при хламидиозе наблюдаются не всегда! Обратитесь к врачу, если вы узнаете, что у вашего сексуального партнера хламидиоз. Ваш лечащий врач, скорее всего, назначит антибиотик, даже если у вас нет симптомов.

Хламидиоз: как выявить?

Врач проведет ряд анализов: урогенитальные мазки, анализы крови и мочи, кроме того, может быть рекомендовано ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза.

Хламидийная инфекция часто сосуществует с гонококковой и другими ИППП. При подозрении на хламидийную инфекцию у пациента следует провести обследование на наличие других ИППП. Также следует рассмотреть возможность тестирования на ВИЧ, гонорею и сифилис.

Необходимо провести тест на беременность, поскольку это является противопоказанием к терапии доксициклином.

Осложнения

Одними из наиболее серьезных осложнений хламидиоза являются бесплодие, внематочная беременность, инфекции у новорожденных, синдром Рейтера.

Профилактика

Самый надежный способ предотвратить заражение хламидиозом — воздерживаться от беспорядочных половых контактов.

Используйте презервативы. Используйте мужской латексный или женский полиуретановый презервативы во время каждого полового контакта. Правильное использование презервативов во время каждого полового контакта снижает, но не устраняет риск заражения.

Ограничьте количество сексуальных партнеров. Наличие нескольких половых партнеров подвергает вас повышенному риску заражения хламидиозом и другими ИППП.

Проходите регулярные обследования на хламидиоз и другие ИППП. Так, например, сексуально активным женщинам в возрасте 25 лет и младше рекомендуется ежегодно проходить скрининговый тест. Даже если вы проходили тестирование в прошлом году, пройдите его повторно, если у вас появится новый сексуальный партнер. Скрининг рекомендуется беременным, а также мужчинам, имеющим половые контакты с мужчинами.

Как лечить хламидиоз?

Chlamydia trachomatis лечат антибиотиками, активными в отношении данного патогена.

Терапию неосложненной урогенитальной хламидиозной инфекции проводят азитромицином. Альтернативным препаратом является доксициклин, также можно применять эритромицин, левофлоксацин и офлоксацин. Какими препаратами лечить хламидиоз определит врач индивидуально в каждом конкретном случае.

Также обследование и лечение следует пройти сексуальному партнеру или партнерам за последние 60 дней. Следует обязательно избегать сексуальных контактов до тех пор, пока все подвергшиеся риску заражения партнеры не пройдут лечение, иначе возможно повторное заражение хламидиозом.

Что такое персистирующий хламидиоз?

Если симптомы сохраняются после терапии, следует рассмотреть возможность коинфекции вторичной бактерией или повторного заражения.

В настоящее время вакцины против трахомы и хламидийной генитальной инфекции не существует.