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Новости медицины и фармацииДемодекоз. Можно ли уберечься от подкожного клеща?

Демодекоз. Можно ли уберечься от подкожного клеща?

Опубликовано  19.04.2024

Демодекоз — это распространенное дерматологическое заболевание, вызываемое паразитом — микроскопическим клещом (Demodex folliculorum и Demodex brevis). Этого клеща также называют «железница угревая», «подкожный клещ».

Клещ демодекс поражает протоки сальных и мейбомиевых желез, а также устья волосяных фолликулов, вызывая развитие угрей, акне и себореи.

Как выглядит подкожный клещ?

Клещ демодекс — это микроскопический клещ размером 0,2–0,4 мм в длину.

Как выявляют демодекоз?

Врач может предположить наличие демодекоза на основании типичных проявлений.

Симптомы подкожного клеща: 

  • зудящая сыпь;
  • акне (угревая сыпь);
  • гиперемия (покраснение) пораженной кожи;
  • повышение жирности кожи;
  • себорея (шелушение кожи).

Что такое тест на демодекоз?

Для подтверждения клинического диагноза обязательно лабораторное подтверждение. При подозрении на демодекоз проводят соскоб с пораженного участка кожи, микроскопию полученного материала с целью выявления клеща и его яиц.

Виды демодекоза

  • Демодекоз кожи: демодекоз кожи лица (чаще всего поражает веки, область носогубных складок и подбородка, лоб, реже — наружный слуховой проход), демодекоз кожи спины, груди.
  • Демодекоз глаз: демодекозный блефарит и блефароконъюнктивит.
  • Сочетанные поражения.

Демодекоз может вызывать выпадение ресниц.

Как передается подкожный клещ?

  • При тесном контакте с человеком с демодекозом;
  • при тесном контакте с больным животным;
  • через зараженные предметы гигиены, постельное белье и зараженную косметику, в том числе ту, которой пользовался больной до курса лечения.

Важно! Колонизация клещом демодекс может отмечаться и у здорового человека. Развитие же демодекоза происходит при нарушении барьерной функции кожи, сопутствующих патологических изменениях кожи, снижении иммунитета.

Клещей демодекс редко выявляют у детей. Вероятно, это связано с незрелостью сальных желез. Вероятность колонизации кожи клещами демодекс повышается с возрастом. Кроме того, большая плотность колонизации выявляется у пациентов с ожирением, высоким уровнем глюкозы в плазме крови, терминальной стадией хронической почечной недостаточности и пациентов с иммунодефицитом. Кроме того, увеличение количества клещей демодекс фиксировалось после неоднократного применения на лице местных стероидов.

Как вылечить демодекоз навсегда?

При подозрении на демодекоз следует обратиться к дерматологу. Врач проведет осмотр и назначит соскоб на демодекс.

Самолечение категорически противопоказано, косметологические средства могут помочь временно замаскировать проблему, но заболевание будет прогрессировать дальше.

В терапии демодекоза применяются как местные, так и системные препараты. Лечение должно проводиться под контролем дерматолога, поскольку местные акарицидные препараты могут обусловливать развитие дерматита. При офтальмодемодекозе показана консультация окулиста.

Как лечить демодекоз?

  • Метронидазол применяют как местно, так и системно. Способствует уменьшению плотности заселения клещей и угнетению сопутствующей пиогенной флоры.
  • Бензилбензоат — акарицидный препарат, применяют в форме эмульсии.
  • Ивермектин — применяют местно, проявляет акарицидное и противовоспалительное действие.
  • Перметрин — проявляет акарицидный эффект и способствует уменьшению выраженности эритемы.
  • Азелаиновая кислота проявляет антимикробное действие и способствует уменьшению выраженности гиперкератоза при акне, ассоциированных с демодекозом.
  • Препараты серы.
  • Лекарства, содержащие масло чайного дерева.
  • Слезозамещающие препараты при сухости глаз, связанной с офтальмодемодекозом.
  • Антибиотики применяют для эрадикации патогенных бактерий при акне, розацеа, офтальмодемодекозе.
  • Хирургическое вмешательство может быть рекомендовано при рецидивирующем халязионе (ячмене), связанном с офтальмодемодекозом.

Также врач даст рекомендации по немедикаментозному лечению сопутствующих заболеваний:

  • консультации смежных специалистов (иммунолога, гастроэнтеролога и др.);
  • витаминотерапии;
  • закаливанию;
  • модификации образа жизни;
  • уходу за кожей;
  • соблюдению гигиены.

Одновременно с терапией демодекоза необходимо провести дезинсекцию нательного и постельного белья, чтобы избежать повторного заражения. Также следует сменить имеющиеся косметические средства, поскольку они могут быть заражены клещом и через косметику возможно повторное заражение.

Опубликовано  19.04.2024

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