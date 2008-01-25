Демодекоз. Можно ли уберечься от подкожного клеща?
Демодекоз — это распространенное дерматологическое заболевание, вызываемое паразитом — микроскопическим клещом (Demodex folliculorum и Demodex brevis). Этого клеща также называют «железница угревая», «подкожный клещ».
Клещ демодекс поражает протоки сальных и мейбомиевых желез, а также устья волосяных фолликулов, вызывая развитие угрей, акне и себореи.
Как выглядит подкожный клещ?
Клещ демодекс — это микроскопический клещ размером 0,2–0,4 мм в длину.
Как выявляют демодекоз?
Врач может предположить наличие демодекоза на основании типичных проявлений.
Симптомы подкожного клеща:
- зудящая сыпь;
- акне (угревая сыпь);
- гиперемия (покраснение) пораженной кожи;
- повышение жирности кожи;
- себорея (шелушение кожи).
Что такое тест на демодекоз?
Для подтверждения клинического диагноза обязательно лабораторное подтверждение. При подозрении на демодекоз проводят соскоб с пораженного участка кожи, микроскопию полученного материала с целью выявления клеща и его яиц.
Виды демодекоза
- Демодекоз кожи: демодекоз кожи лица (чаще всего поражает веки, область носогубных складок и подбородка, лоб, реже — наружный слуховой проход), демодекоз кожи спины, груди.
- Демодекоз глаз: демодекозный блефарит и блефароконъюнктивит.
- Сочетанные поражения.
Демодекоз может вызывать выпадение ресниц.
Как передается подкожный клещ?
- При тесном контакте с человеком с демодекозом;
- при тесном контакте с больным животным;
- через зараженные предметы гигиены, постельное белье и зараженную косметику, в том числе ту, которой пользовался больной до курса лечения.
Важно! Колонизация клещом демодекс может отмечаться и у здорового человека. Развитие же демодекоза происходит при нарушении барьерной функции кожи, сопутствующих патологических изменениях кожи, снижении иммунитета.
Клещей демодекс редко выявляют у детей. Вероятно, это связано с незрелостью сальных желез. Вероятность колонизации кожи клещами демодекс повышается с возрастом. Кроме того, большая плотность колонизации выявляется у пациентов с ожирением, высоким уровнем глюкозы в плазме крови, терминальной стадией хронической почечной недостаточности и пациентов с иммунодефицитом. Кроме того, увеличение количества клещей демодекс фиксировалось после неоднократного применения на лице местных стероидов.
Как вылечить демодекоз навсегда?
При подозрении на демодекоз следует обратиться к дерматологу. Врач проведет осмотр и назначит соскоб на демодекс.
Самолечение категорически противопоказано, косметологические средства могут помочь временно замаскировать проблему, но заболевание будет прогрессировать дальше.
В терапии демодекоза применяются как местные, так и системные препараты. Лечение должно проводиться под контролем дерматолога, поскольку местные акарицидные препараты могут обусловливать развитие дерматита. При офтальмодемодекозе показана консультация окулиста.
Как лечить демодекоз?
- Метронидазол применяют как местно, так и системно. Способствует уменьшению плотности заселения клещей и угнетению сопутствующей пиогенной флоры.
- Бензилбензоат — акарицидный препарат, применяют в форме эмульсии.
- Ивермектин — применяют местно, проявляет акарицидное и противовоспалительное действие.
- Перметрин — проявляет акарицидный эффект и способствует уменьшению выраженности эритемы.
- Азелаиновая кислота проявляет антимикробное действие и способствует уменьшению выраженности гиперкератоза при акне, ассоциированных с демодекозом.
- Препараты серы.
- Лекарства, содержащие масло чайного дерева.
- Слезозамещающие препараты при сухости глаз, связанной с офтальмодемодекозом.
- Антибиотики применяют для эрадикации патогенных бактерий при акне, розацеа, офтальмодемодекозе.
- Хирургическое вмешательство может быть рекомендовано при рецидивирующем халязионе (ячмене), связанном с офтальмодемодекозом.
Также врач даст рекомендации по немедикаментозному лечению сопутствующих заболеваний:
- консультации смежных специалистов (иммунолога, гастроэнтеролога и др.);
- витаминотерапии;
- закаливанию;
- модификации образа жизни;
- уходу за кожей;
- соблюдению гигиены.
Одновременно с терапией демодекоза необходимо провести дезинсекцию нательного и постельного белья, чтобы избежать повторного заражения. Также следует сменить имеющиеся косметические средства, поскольку они могут быть заражены клещом и через косметику возможно повторное заражение.
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