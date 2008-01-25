Демодекоз. Можно ли уберечься от подкожного клеща?

Демодекоз — это распространенное дерматологическое заболевание, вызываемое паразитом — микроскопическим клещом (Demodex folliculorum и Demodex brevis). Этого клеща также называют «железница угревая», «подкожный клещ».

Клещ демодекс поражает протоки сальных и мейбомиевых желез, а также устья волосяных фолликулов, вызывая развитие угрей, акне и себореи.

Как выглядит подкожный клещ?

Клещ демодекс — это микроскопический клещ размером 0,2–0,4 мм в длину.

Как выявляют демодекоз?

Врач может предположить наличие демодекоза на основании типичных проявлений.

Симптомы подкожного клеща:

зудящая сыпь;

акне (угревая сыпь);

гиперемия (покраснение) пораженной кожи;

повышение жирности кожи;

себорея (шелушение кожи).

Что такое тест на демодекоз?

Для подтверждения клинического диагноза обязательно лабораторное подтверждение. При подозрении на демодекоз проводят соскоб с пораженного участка кожи, микроскопию полученного материала с целью выявления клеща и его яиц.

Виды демодекоза

Демодекоз кожи: демодекоз кожи лица (чаще всего поражает веки, область носогубных складок и подбородка, лоб, реже — наружный слуховой проход), демодекоз кожи спины, груди.

Демодекоз глаз: демодекозный блефарит и блефароконъюнктивит.

Сочетанные поражения.

Демодекоз может вызывать выпадение ресниц.

Как передается подкожный клещ?

При тесном контакте с человеком с демодекозом;

при тесном контакте с больным животным;

через зараженные предметы гигиены, постельное белье и зараженную косметику, в том числе ту, которой пользовался больной до курса лечения.

Важно! Колонизация клещом демодекс может отмечаться и у здорового человека. Развитие же демодекоза происходит при нарушении барьерной функции кожи, сопутствующих патологических изменениях кожи, снижении иммунитета.

Клещей демодекс редко выявляют у детей. Вероятно, это связано с незрелостью сальных желез. Вероятность колонизации кожи клещами демодекс повышается с возрастом. Кроме того, большая плотность колонизации выявляется у пациентов с ожирением, высоким уровнем глюкозы в плазме крови, терминальной стадией хронической почечной недостаточности и пациентов с иммунодефицитом. Кроме того, увеличение количества клещей демодекс фиксировалось после неоднократного применения на лице местных стероидов.

Как вылечить демодекоз навсегда?

При подозрении на демодекоз следует обратиться к дерматологу. Врач проведет осмотр и назначит соскоб на демодекс.

Самолечение категорически противопоказано, косметологические средства могут помочь временно замаскировать проблему, но заболевание будет прогрессировать дальше.

В терапии демодекоза применяются как местные, так и системные препараты. Лечение должно проводиться под контролем дерматолога, поскольку местные акарицидные препараты могут обусловливать развитие дерматита. При офтальмодемодекозе показана консультация окулиста.

Как лечить демодекоз?

Метронидазол применяют как местно, так и системно. Способствует уменьшению плотности заселения клещей и угнетению сопутствующей пиогенной флоры.

применяют как местно, так и системно. Способствует уменьшению плотности заселения клещей и угнетению сопутствующей пиогенной флоры. Бензилбензоат — акарицидный препарат, применяют в форме эмульсии.

— акарицидный препарат, применяют в форме эмульсии. Ивермектин — применяют местно, проявляет акарицидное и противовоспалительное действие.

Перметрин — проявляет акарицидный эффект и способствует уменьшению выраженности эритемы.

— проявляет акарицидный эффект и способствует уменьшению выраженности эритемы. Азелаиновая кислота проявляет антимикробное действие и способствует уменьшению выраженности гиперкератоза при акне, ассоциированных с демодекозом.

проявляет антимикробное действие и способствует уменьшению выраженности гиперкератоза при акне, ассоциированных с демодекозом. Препараты серы .

. Лекарства, содержащие масло чайного дерева.

Слезозамещающие препараты при сухости глаз, связанной с офтальмодемодекозом.

Антибиотики применяют для эрадикации патогенных бактерий при акне, розацеа, офтальмодемодекозе.

Хирургическое вмешательство может быть рекомендовано при рецидивирующем халязионе (ячмене), связанном с офтальмодемодекозом.

Также врач даст рекомендации по немедикаментозному лечению сопутствующих заболеваний:

консультации смежных специалистов (иммунолога, гастроэнтеролога и др.);

витаминотерапии;

закаливанию;

модификации образа жизни;

уходу за кожей;

соблюдению гигиены.

Одновременно с терапией демодекоза необходимо провести дезинсекцию нательного и постельного белья, чтобы избежать повторного заражения. Также следует сменить имеющиеся косметические средства, поскольку они могут быть заражены клещом и через косметику возможно повторное заражение.