Что нужно знать про колоноскопию?

Колоноскопия: что это?

Колоноскопия — это обследование, используемое для выявления изменений, таких как отек, раздражение, эрозии или изъязвления слизистой оболочки, полипы или рак в толстой и прямой кишке.

Как проходит колоноскопия кишечника?

Во время колоноскопии через задний проход в прямую кишку вводится длинная гибкая трубка (колоноскоп). Крошечная видеокамера на кончике трубки позволяет врачу видеть внутреннюю часть всей толстой кишки.

Обычно во время процедуры пациент носит только халат. В большинстве случаев проводится внутривенная седация или анестезия.

Для проведения обследования кишечника пациент занимает положение лежа на боку на столе (кушетке) для осмотра, обычно с подтянутыми к груди коленями.

Оптика, длина которой достаточна, чтобы охватить всю длину толстой кишки, содержит видеокамеру, изображение от которой поступает на монитор, лампу и трубку (канал), которая позволяет врачу закачивать воздух, углекислый газ или воду в толстую кишку. Воздух или углекислый газ раздувают толстую кишку, что обеспечивает лучший обзор слизистой оболочки толстой кишки.

При необходимости полипы или другие типы аномальных тканей можно удалить через эндоскоп во время колоноскопии. Образцы тканей (биопсия) также могут быть взяты во время выполнения этой процедуры.

Колоноскопия: показания

Кому назначают колоноскопию?

Эта процедура может быть рекомендована при наличии различных симптомов и признаков. При каких симптомах нужно делать колоноскопию? Например, при наличии длительной стойкой боли в животе, ректального кровотечения, хронической диареи и других проблем с кишечником.

Скрининг рака толстой кишки. Как часто нужно делать колоноскопию для скрининга рака толстой кишки? Если вам 45 лет и старше и вы подвержены среднему риску развития рака толстой кишки (у вас нет других факторов риска рака толстой кишки, кроме возраста), ваш врач может рекомендовать колоноскопию каждые 10 лет. Если у вас есть другие факторы риска (например семейный анамнез), ваш врач может порекомендовать пройти обследование раньше. Колоноскопия — один из немногих вариантов скрининга рака толстой кишки. Поговорите со своим врачом о лучших вариантах для вас.

Полипы толстого кишечника — если у вас уже были выявлены полипы ранее, ваш врач может порекомендовать повторную колоноскопию для поиска и удаления дополнительных полипов. Это делается для снижения риска развития новообразования толстой кишки.

Иногда колоноскопию проводят в лечебных целях, например для установления стента или удаления предмета из толстой кишки.

Какие болезни может выявить колоноскопия?

Полипы, рак толстой кишки.

Сужение (стеноз) толстой кишки.

Язвенные поражения (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит).

Дивертикул толстой кишки.

Кровотечение.

Неспецифические воспалительные процессы.

Колоноскопия — безопасная процедура. Редко возможны осложнения, такие как:

реакция на препараты, применяемые в течение обследования во время медикаментозного сна;

кровотечение из места, где был взят образец ткани (биопсия) или удален полип или другая аномальная ткань;

разрыв стенки толстой или прямой кишки (перфорация).

Колоноскопия: подготовка

Перед колоноскопией вам необходимо очистить (опорожнить) толстую кишку. Любые остатки кала в толстой кишке могут затруднить хороший обзор толстой и прямой кишки во время обследования. Так, для подготовки к колоноскопии могут быть даны следующие рекомендации:

соблюдайте специальную диету за 2–3 дня до исследования. Так, рекомендуется исключить пищевые продукты, богатые клетчаткой (сырые овощи, фрукты, черный хлеб). За день до исследования обычно не рекомендуется есть твердую пищу. Из напитков рекомендуется ограничиться прозрачными жидкостями — простой водой, чаем и кофе без молока и сливок, бульоном. Избегайте употребления красных напитков (газированных напитков, вина и т.д.), которые во время колоноскопии можно принять за кровь. Обычно рекомендуется ничего не есть и не пить после полуночи накануне исследования.

Примите слабительное. Обычно рекомендуется принимать рецептурное слабительное, например, макрогол . В большинстве случаев рекомендуется принять слабительное вечером накануне колоноскопии и утром в день процедуры.

. В большинстве случаев рекомендуется принять слабительное вечером накануне колоноскопии и утром в день процедуры. Скорректируйте прием лекарственных средств. Сообщите своему врачу о том, какие препараты вы принимаете. Особенно важно предупредить врача, если вы принимаете ацетилсалициловую кислоту/клопидогрель или другие препараты, разжижающие кровь, например варфарин, новые оральные антикоагулянты, такие как дабигатран, апиксабан, эдоксабан или ривароксабан. Возможно, вам придется скорректировать дозу или временно прекратить их прием.

Как глубоко выполняется колоноскопия?

Колоноскоп вводится на всю длину толстой кишки.

Колоноскопия: больно или нет?

При перемещении эндоскопа или подаче воздуха вы можете почувствовать спазмы кишечника и желудка или позывы к дефекации.

После процедуры не садитесь за руль, не принимайте важных решений и не возвращайтесь на работу до конца дня, так как действие седативного препарата может продолжаться до суток.

Вы можете почувствовать вздутие живота или выделение газов в течение нескольких часов после обследования, пока вы удаляете воздух из толстой кишки. Прогулка может помочь уменьшить выраженность дискомфорта.

Вы также можете заметить небольшое количество крови при первом испражнении после обследования. Обычно это не повод для беспокойства. Проконсультируйтесь с врачом, если у вас продолжает выделяться кровь или ее сгустки, или если у вас постоянная боль в животе или повысилась температура тела.

Как долго длится колоноскопия кишечника?

Колоноскопия обычно занимает 30–60 мин.

Колоноскопия: противопоказания

Выраженные нарушения общего состояния, например тяжелая дегидратация, декомпенсация сердечной недостаточности/острая сердечная недостаточность;

асцит;

тяжелая бронхиальная астма;

острый энтероколит и др.

Ваш врач может порекомендовать вам пройти еще одну колоноскопию:

через 10 лет, если у вас средний риск рака толстой кишки и у вас нет других факторов риска этой патологии, кроме возраста, или если у вас есть доброкачественные небольшие полипы.

Через 1–7 лет в зависимости от множества факторов: количества, размера и типа удаленных полипов; если у вас в анамнезе были полипы при предыдущих процедурах колоноскопии; если у вас есть определенные генетические синдромы; или если у вас есть семейный анамнез рака толстой кишки.

Если в толстой кишке остался остаточный кал, который помешал провести полное обследование толстой кишки, врач может порекомендовать повторную колоноскопию. Как скоро, будет зависеть от количества кала и того, какую часть толстой кишки можно было увидеть. Ваш врач может порекомендовать другую подготовку кишечника, чтобы гарантировать полное опорожнение кишечника перед следующей колоноскопией.

Большинство полипов, выявляемых при колоноскопии, не являются раковыми, но некоторые могут быть предраковыми. Полипы, удаленные во время колоноскопии, отправляются в лабораторию для анализа, чтобы определить, являются ли они раковыми, предраковыми или нераковыми.

В зависимости от размера и количества полипов вам, возможно, придется следовать более строгому графику наблюдения и прохождения колоноскопии в будущем.

Виртуальная колоноскопия — это исследование кишечника с помощью компьютерной томографии. Этот метод имеет ряд недостатков, например таких, как:

лучевая нагрузка;

невозможность выявить воспалительные процессы в толстом кишечнике;

гиподиагностика незначительных новообразований.

Чем отличается обычная колоноскопия от виртуальной? При виртуальной колоноскопии пациенту не вводят колоноскоп в кишечник, это рентгеновское исследование, а обычная колоноскопия — эндоскопическое.