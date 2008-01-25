Вчені переглянули інкубаційний період COVID-19 до 7,7 дня

Згідно з новими даними, отриманими від більш ніж 1000 осіб, що заразилися новим коронавірусом в Ухані, Китай, середній інкубаційний період COVID-19 може тривати довше тижня.

Інкубаційний період хвороби — це час між зараженням і появою симптомів. Розуміння середнього інкубаційного періоду інфекційного захворювання має вирішальне значення для боротьби з ним.

Уряди використовують інкубаційний період, наприклад, для визначення тривалості карантину, а також для розуміння того, як передається хвороба, і визначення джерела спалаху.

Для COVID-19 поточні оцінки інкубаційного періоду становлять 4–5 днів. Однак щодо цих оцінок існує деяка невизначеність через новизну хвороби і той факт, що тільки обмежена кількість досліджень намагалася встановити інкубаційний період цього захворювання.

Національні інститути здоров’я (National Institutes of Health — NIH), США, провели дослідження, яке дозволило вченим провести нову, більш тривалу оцінку інкубаційного періоду COVID-19.

Використовуючи набір даних про осіб, що заразилися вірусом в Ухані, Китай, вчені виявили, що середній інкубаційний період хвороби становив 7,76 дня.

Дослідження представлено у виданні «Science Advances» і ґрунтується на даних найбільшої на сьогодні кількості пацієнтів.

Як проводилося дослідження?

Дослідники використовували дані 1084 осіб з COVID-19 з м. Ухань, центру спалаху.

Дослідники отримали дані із загальнодоступних баз даних, що належать комісіям охорони здоров’я Китаю і міністерствам охорони здоров’я інших країн. Інформація про підтверджені випадки включала регіональну інформацію, стать, вік, дату появи симптомів, дату встановлення діагнозу, історію поїздок і дату від’їзду з м. Ухань.

Дослідники оцінили інкубаційний період, використовуючи математичний підхід, названий теорією відновлення, який дозволяє вивчати ймовірність процесів у часі. Одна з переваг використання цього підходу полягає в тому, що він знижує упередження спогадів, коли люди роблять помилки при запам’ятовуванні минулих подій, наприклад, коли вони подорожували.

Більш тривалий інкубаційний період

Дослідники виявили, що середній інкубаційний період становив 7,76 дня. Однак у деяких випадках інкубаційний період був набагато довшим.

У 10% осіб інкубаційний період тривав понад 2 тиж (14,28 дня), а в 1% випадків він становив більше 20 днів.

Наймолодшою ​​людиною, включеною в дослідження, була 6-місячна дитина, а самому старшому пацієнту було 86 років. Однак вчені не знайшли доказів того, що тривалість інкубаційного періоду COVID-19 залежить від віку.

Чи необхідний більш тривалий період карантину?

Висновок про те, що інкубаційний період у деяких випадках може перевищувати 2 тиж, може мати важливі наслідки для карантинних періодів, які зазвичай становлять 14 днів.

Центри з контролю і профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), США, наприклад, заявляють, що будь-яка людина, яка була в контакті з хворим на COVID-19, повинна перебувати на карантині 14 днів. Уряд Великобританії також рекомендує людям самоізолюватися на 14 днів, якщо вони зазнали впливу вірусу.

Якщо інкубаційний період триває більше 14 днів, існує ймовірність, що людина навіть після карантину може бути заразною.

Обмеження дослідження

Результати даного дослідження отримані в результаті математичного моделювання, ґрунтуються на ряді припущень. Наприклад, дослідникам довелося припустити, що люди заразилися вірусом в Ухані або в дорозі до місця призначення з м. Ухань.

Результати також можуть бути неактуальними щодо більш пізніх випадків COVID-19, у яких вірус мутував зі своєї первісної форми.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com