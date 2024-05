На ежегодном съезде Европейской ассоциации по изучению диабета (European Association for the Study of Diabetes — EASD), проведенном онлайн, были представлены результаты нового исследования, согласно которым препарат алендроновой кислоты, широко применяемый у пациентов с остеопорозом, снижает риск развития сахарного диабета II типа.

Давно известно, что у пациентов с сахарным диабетом отмечают более высокий риск переломов. Предположительно, существует связь между уровнем глюкозы в крови и минеральной плотностью кости. В результате исследований на животных было продемонстрировано, что существует и обратная связь: применение модифицирующих костную ткань препаратов влияет на уровень глюкозы в крови.

Доктор Рикке Виггерс (Rikke Viggers) из больницы Ольборгского университета, Ольборг, Дания (Aalborg University Hospital, Aalborg, Denmark) объясняет, что его исследовательская группа высказала предположение, что лечение остеопороза может влиять на риск развития сахарного диабета II типа.

Доктор Р. Виггерс и его коллеги сравнили частоту развития сахарного диабета среди пациентов с остеопорозом, которые принимали алендроновую кислоту и тех, которые не применяли препараты для лечения остеопороза.

Препараты первой линии для терапии пациентов с остеопорозом, алендроновая кислота и другие бисфосфонаты, способствуют повышению минеральной плотности кости и снижают риск возникновения переломов.

Были проанализированы истории болезни и амбулаторные карты для выявления всех пациентов с диабетом II типа в Дании в период 2008–2018 гг. Каждого больного сахарным диабетом сопоставили по возрасту и полу с тремя здоровыми лицами в популяции.

Также были проанализированы рецепты, выписанные в этот период. Таким образом определили, кто из участников исследования принимал когда-либо алендроновую кислоту.

В исследование было включено 163 588 пациентов с сахарным диабетом II типа и 490 764 участников без сахарного диабета. Средний возраст составлял 67 лет, 55% участников — мужчины.

В результате анализа полученных данных было выявлено, что у тех, кто принимал алендроновую кислоту, риск развития сахарного диабета II типа был ниже на 34%, чем у больных с остеопорозом, не принимавших бисфосфонаты. Полученные результаты были скорригированы с учетом таких факторов, как курение, употребление алкоголя, ожирение и социально-экономических условий (уровень дохода пациента, его семейное положение).

Прием алендроновой кислоты в течение как минимум 8 лет потенциально может снизить риск развития сахарного диабета II типа более чем наполовину (на 53%) по сравнению с теми, кто никогда не принимал алендроновую кислоту.

Дальнейший анализ взаимосвязи между приемом алендроновой кислоты и риском развития сахарного диабета II типа показал дозозависимый эффект, то есть чем дольше человек принимал препарат, тем риск развития сахарного диабета становился ниже.

Авторы исследования объясняют, что механизм снижения риска развития диабета II типа при приеме алендроновой кислоты неясен. Они предполагают, что препарат уменьшает выраженность воспалительных процессов и оксидативного стресса. Именно эти два процесса считаются ключевыми в развитии инсулинорезистентности (инсулинорезистентность, при которой не происходит инсулинозависимой утилизации глюкозы клетками, является основным патогенетическим механизмом развития сахарного диабета II типа).

Неизвестно, проявляют ли другие лекарственные средства, применяемые для лечения пациентов с остеопорозом, такой же эффект.

Доктор Р. Виггерс отметил, что сахарный диабет II типа — это тяжелое хроническое заболевание. У пациентов с сахарным диабетом повышен риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, инсульта, нарушения зрения и даже ампутации конечностей вследствие поражения сосудов. Таким образом, препараты, снижающие риск развития сахарного диабета II типа, также снижают вероятность возникновения и этих заболеваний.

Интересно, что алендроновая кислота — экономически доступный препарат, широко применяемый для лечения пациентов с остеопорозом, также может предупредить развитие сахарного диабета II типа.

Р. Виггерс добавил, что врачи должны учитывать эти новые данные при назначении лекарственных средств для терапии остеопороза пациентам с предиабетом или с высоким риском развития диабета II типа.

