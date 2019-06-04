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Бандаж еластичний гомілкостопний (Elastic ankle bandage) (404513) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бандаж еластичний гомілкостопний (Elastic ankle bandage)
Ціна в місті Київ
від 233,10 грн
Без рецепта
1 шт від 233,10 грн 1 шт від 159,08 грн 1 шт від 216,40 грн 1 шт від 229,20 грн 1 шт від 230,00 грн 1 шт від 230,00 грн 1 шт від 148,20 грн 1 шт від 565,00 грн
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В наявності в 149 аптеках
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Форма випуску
2b, 7011
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
бандажі компресійні бандажі ортопедичні