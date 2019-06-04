Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі компресійніБандаж еластичний гомілкостопний (Elastic ankle bandage) Бандаж еластичний гомілкостопний (Elastic ankle bandage) (404513) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 233,10 грн Без рецепта 1 шт від 233,10 грн 1 шт від 159,08 грн 1 шт від 216,40 грн 1 шт від 229,20 грн 1 шт від 230,00 грн 1 шт від 230,00 грн 1 шт від 148,20 грн 1 шт від 565,00 грн Більше +5 В наявності в 149 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Форма випуску 2b, 7011 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби бандажі компресійні бандажі ортопедичні