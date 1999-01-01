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Бандажі
бандажі ортопедичні
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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
2b, 6041 розмір m №1
від 218,18 грн
в 683 аптеках
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БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE
БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE
7101 розмір l №1
Medtex Swiss
від 323,75 грн
в 518 аптеках
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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE
БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE
8506 розмір m №1
Medtex Swiss
від 273,32 грн
в 496 аптеках
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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
2b, 6041 розмір l №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 218,75 грн
в 492 аптеках
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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
6002, еластичний розмір l №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 365,49 грн
в 419 аптеках
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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
6002, еластичний розмір m №1
від 285,69 грн
в 399 аптеках
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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE
БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE
8506 розмір s №1
Medtex Swiss
від 357,70 грн
в 378 аптеках
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БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE
БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE
7101 розмір m №1
Medtex Swiss
від 337,15 грн
в 377 аптеках
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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE
БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE
6002 розмір xl №1
Medtex Swiss
від 349,89 грн
в 329 аптеках
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БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ
БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ
3004, розмір 2 хусточка №1
Торговий Дім Алком
від 436,10 грн
в 320 аптеках
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ОРТЕЗ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ ЗІ СПИРАЛЬНИМИ РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
ОРТЕЗ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ ЗІ СПИРАЛЬНИМИ РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
4054, розмір 1 чорний №1
Торговий Дім Алком
від 1272,46 грн
в 317 аптеках
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БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ
БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ
3004, розмір 3 хусточка №1
Торговий Дім Алком
від 433,50 грн
в 316 аптеках
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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА "КОМІР ШАНЦА"
БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА "КОМІР ШАНЦА"
Розмір 3 №1
від 175,00 грн
в 291 аптеці
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ПОЯС МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ПРОТИРАДІКУЛІТНИЙ
ПОЯС МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ПРОТИРАДІКУЛІТНИЙ
Арт. 1пс, №2 обхват талії (68-75 см) №1
Віталі Орто
від 225,39 грн
в 287 аптеках
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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА "КОМІР ШАНЦА"
БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА "КОМІР ШАНЦА"
Розмір 2 №1
від 183,74 грн
в 287 аптеках
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ПОЯС МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ПРОТИРАДІКУЛІТНИЙ
ПОЯС МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ПРОТИРАДІКУЛІТНИЙ
Арт. 1пс, №4 обхват талії (82-87см) №1
від 347,30 грн
в 286 аптеках
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ПОЯС МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ПРОТИРАДІКУЛІТНИЙ
ПОЯС МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ПРОТИРАДІКУЛІТНИЙ
Арт. 1пс, №5 обхват талії (88-98см) №1
від 320,20 грн
в 286 аптеках
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ПОЯС МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ПРОТИРАДІКУЛІТНИЙ
ПОЯС МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ПРОТИРАДІКУЛІТНИЙ
Арт. 1пс, №6 обхват талії (99-109см) №1
від 302,45 грн
в 285 аптеках
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БАНДАЖ (ПОВ'ЯЗКА) ФІКСУЮЧИЙ "ДЕЗО"
БАНДАЖ (ПОВ'ЯЗКА) ФІКСУЮЧИЙ "ДЕЗО"
3011 розмір 2 №1
Торговий Дім Алком
від 900,30 грн
в 284 аптеках
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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ ПОВ'ЗКА ДЕЗО
БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ ПОВ'ЗКА ДЕЗО
Розмір 1 612 №1
ТОРОС-ГРУП
від 1024,60 грн
в 283 аптеках
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