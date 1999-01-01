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Корекційні і корсетні вироби
Бандажі
бандажі ортопедичні
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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
2b, 6041 розмір m №1
від
218,18
грн
в 683 аптеках
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БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE
7101 розмір l №1
Medtex Swiss
від
323,75
грн
в 518 аптеках
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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE
8506 розмір m №1
Medtex Swiss
від
273,32
грн
в 496 аптеках
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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
2b, 6041 розмір l №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
218,75
грн
в 492 аптеках
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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
6002, еластичний розмір l №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
365,49
грн
в 419 аптеках
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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
6002, еластичний розмір m №1
від
285,69
грн
в 399 аптеках
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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE
8506 розмір s №1
Medtex Swiss
від
357,70
грн
в 378 аптеках
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БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE
7101 розмір m №1
Medtex Swiss
від
337,15
грн
в 377 аптеках
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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE
6002 розмір xl №1
Medtex Swiss
від
349,89
грн
в 329 аптеках
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БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ
3004, розмір 2 хусточка №1
Торговий Дім Алком
від
436,10
грн
в 320 аптеках
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ОРТЕЗ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ ЗІ СПИРАЛЬНИМИ РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
4054, розмір 1 чорний №1
Торговий Дім Алком
від
1272,46
грн
в 317 аптеках
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БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ
3004, розмір 3 хусточка №1
Торговий Дім Алком
від
433,50
грн
в 316 аптеках
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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА "КОМІР ШАНЦА"
Розмір 3 №1
від
175,00
грн
в 291 аптеці
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ПОЯС МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ПРОТИРАДІКУЛІТНИЙ
Арт. 1пс, №2 обхват талії (68-75 см) №1
Віталі Орто
від
225,39
грн
в 287 аптеках
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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА "КОМІР ШАНЦА"
Розмір 2 №1
від
183,74
грн
в 287 аптеках
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ПОЯС МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ПРОТИРАДІКУЛІТНИЙ
Арт. 1пс, №4 обхват талії (82-87см) №1
від
347,30
грн
в 286 аптеках
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ПОЯС МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ПРОТИРАДІКУЛІТНИЙ
Арт. 1пс, №5 обхват талії (88-98см) №1
від
320,20
грн
в 286 аптеках
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ПОЯС МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ПРОТИРАДІКУЛІТНИЙ
Арт. 1пс, №6 обхват талії (99-109см) №1
від
302,45
грн
в 285 аптеках
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БАНДАЖ (ПОВ'ЯЗКА) ФІКСУЮЧИЙ "ДЕЗО"
3011 розмір 2 №1
Торговий Дім Алком
від
900,30
грн
в 284 аптеках
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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ ПОВ'ЗКА ДЕЗО
Розмір 1 612 №1
ТОРОС-ГРУП
від
1024,60
грн
в 283 аптеках
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Форма випуску
0312, розмір 3
1.30.2.02 універсальний
1.30.2.03 універсальний
1.30.2.04 універсальний
1.30.2.05 універсальний
1.60.2.01 універсальний
1.60.2.02 універсальний
231012
2B, 6041
3004, розмір 1
3004, розмір 2
3004, розмір 3
3007, розмір 2
3011
3011k, розмір 2
3016
3017, розмір 1
3017, розмір 2
3061, розмір 1
3061, розмір 2
3061, розмір 3
3061, розмір 4
3061, розмір 5
3082, розмір 1
4.10.2.10
4.10.2.20
4.30.1.01
4027, розмір 1
4027, розмір 2
4038, розмір 2
4038, розмір 3
4038, розмір 4
4044, розмір 1
4045 люкс
4045, зігріваючий
4054, розмір 1
4065, універсальний
4068, розмір 1
4069, розмір 1
4069, універсальний
6002
6002, еластичний
6037, фіксуючий
6040
6058, роз'ємний
6111, з ребр. жорстк.
6112, ребр. жорст.,посил. фікс
6113, ребр. жорст.,посил. фікс
7101
7605
8302
8302, еластичний
8317
8502
8506
8506, еластичний
910 м'який
920
ES-201
ES-401
ES-701
ES-710 з гелевим кольцом
ES-719 зі спірал. ребрами
ES-901
ES-906
LS 77, розмір 1
NS-102
OB-50S5
R3202
S8503
S8551
S8555, з фікс. велик. пальця
SM-01
SM-02
SM-03
Т125
арт. 1ПС, №2
арт. 1ПС, №3
арт. 1ПС, №4
арт. 1ПС, №5
арт. 1ПС, №6
розмір 00
розмір 1
розмір 2
розмір 2 (75-84)
розмір 2 (76-81)
розмір 2, сірий
розмір 2, чорний
розмір 3
розмір 3 (82-87)
розмір 3 (85-94)
розмір 4
розмір 4 (50-52)
розмір 4 (88-98)
розмір 4 (95-105)
розмір 5
розмір 5 (106-115)
розмір 5 (52-54)
розмір 5 (99-109)
розмір 6
розмір 7
тип 1027
тип 1035 гелевий з тканиною
тип 517
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Пакування
10 см
L, лівий
L, правий
M, лівий
M, правий
білий
лівий
правий
сірий
чорний
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