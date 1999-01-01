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бандажі компресійні
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Корекційні і корсетні вироби
Бандажі
бандажі компресійні
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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
2b, 4013 xl/xxl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
284,57
грн
в 749 аптеках
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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
2b, 4013 m/l №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
214,50
грн
в 381 аптеці
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Бандаж колінного суглобу
Розмір 5 42-46 тм "білосніжка" №1
від
95,27
грн
в 300 аптеках
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Бандаж колінного суглобу
Розмір 2 32-36 тм "білосніжка" №1
від
95,27
грн
в 300 аптеках
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Бандаж колінного суглобу
Розмір 4 39-42 тм "білосніжка" №1
від
97,54
грн
в 300 аптеках
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Бандаж для гомілковостопного суглоба
Розмір 2 еластичний (410), бежевий №1
від
173,85
грн
в 298 аптеках
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Бандаж колінного суглобу
Розмір 3 36-39 тм "білосніжка" №1
від
93,00
грн
в 298 аптеках
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Бандаж колінного суглобу
Розмір 6 46-50 тм "білосніжка" №1
від
93,00
грн
в 297 аптеках
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Бандаж колінного суглобу
Розмір 7 50-54 тм "білосніжка" №1
від
93,00
грн
в 293 аптеках
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БАНДАЖ КОМПРЕСІЙНИЙ ДЛЯ ЖІНОК VB COMFORT
Xl бежевий №1
Ліпоеластік
від
2680,10
грн
в 283 аптеках
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Бандаж для гомілковостопного суглоба
Розмір 4 еластичний (410), бежевий №1
від
177,23
грн
в 283 аптеках
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БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ
2b, 7011 еластичний s/m №1
від
211,55
грн
в 181 аптеці
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Бандаж для гомілковостопного суглоба
Розмір 1 еластичний (410), бежевий №1
від
172,17
грн
в 74 аптеках
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Бандаж для гомілковостопного суглоба
Розмір 3 еластичний (410), бежевий №1
від
173,85
грн
в 71 аптеці
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Бандаж на гомілковостопний суглоб
7035 розмір l №1
від
427,30
грн
в 64 аптеках інших міст
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Бандаж на гомілковостопний суглоб
7101 розмір m №1
від
350,00
грн
в 51 аптеці
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Бандаж на гомілковостопний суглоб
2b, 7036 еластичний l/xl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
229,30
грн
в 42 аптеках
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Бандаж на гомілковостопний суглоб
7101 розмір l №1
від
390,10
грн
в 39 аптеках
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Бандаж на гомілковостопний суглоб
2b, 7036 еластичний s/m №1
від
236,00
грн
в 35 аптеках
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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБА "COMFORT"
3023 розмір 3 №1
Торговий Дім Алком
від
1181,65
грн
в 30 аптеках
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Форма випуску
10 см х 4,5 м
2B, 4013
2B, 7011
2B, 7036
2B, 8502
3023
31010
5 см х 4,5 м
508-КТ-2
508-КТ-4
509-H
52019
62021
62023
7,5 см х 4,5 м
7011, еластичний
7021, еластичний аеропреновий
7035
7101
ARH16
Dr.Frei
KD4316
KD4316 ИК
L
R9102
XL
комбін.
модель 602
простий
розмір 1
розмір 2
розмір 2 (М)
розмір 3
розмір 3 (L)
розмір 4
розмір 4 (XL)
розмір 5
розмір 5 (XXL)
розмір 6
розмір 7
розмір L
розмір M
розмір S
розмір XL
розмір XXL
тип 507
тип 508
тип 509
тип 609-H
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Пакування
28-32
32-36
36-39
39-42
42-46
46-50
50-54
XXL, лівий
еластичний
з боковими шарнірами
з силіконовим ободком
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Виробник
Abletech Orthopedics Corporation
Beijing Fangsheng Yida Science and Technology Development Co.,Ltd
Hegeli Ortopedik Urunler
Lipoelastic
Persys Medical
Sing Bwo Enterprise Co.,Ltd.
ЛПП Фарм
Ліпоеластік
МИЛТОНИЯ ХЕЛС САЙНЗ ЛТД
Медхауз Свис Гмбх
Медхауз Свіс Гмбх
Парамедик
Ремед
ТЕХНОМЕДИКА
ТОРОС-ГРУП
Торговий Дім Алком
Торговый дом Алком
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
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