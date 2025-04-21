Бандаж еластичний гомілкостопний (Elastic ankle bandage)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
273,60
Економія при броні: -14,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
302,35
Економія при броні: -15,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
299,47
Економія при броні: -13,01 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
297,95
Економія при броні: -11,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
300,22
Економія при броні: -13,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
300,65
Економія при броні: -14,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
305,98
Економія при броні: -19,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
307,19
Економія при броні: -20,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
302,78
Економія при броні: -16,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
303,68
Економія при броні: -17,22 грн
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
303,68
Економія при броні: -17,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
303,99
Економія при броні: -17,53 грн
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
303,99
Економія при броні: -17,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
322,67
Економія при броні: -17,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
306,12
Економія при броні: -19,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
303,01
Економія при броні: -16,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
305,92
Економія при броні: -19,46 грн
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
325,52
Економія при броні: -20,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
305,46
Економія при броні: -19,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
300,57
Економія при броні: -14,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
316,79
Економія при броні: -11,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.2 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
299,01
Економія при броні: -12,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
5.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
297,34
Економія при броні: -10,88 грн