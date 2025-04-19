Бандаж еластичний гомілкостопний (Elastic ankle bandage)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
307,05
Економія при броні: -20,59 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
298,61
Економія при броні: -12,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
306,38
Економія при броні: -19,92 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
316,79
Економія при броні: -11,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
299,65
Економія при броні: -13,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
301,69
Економія при броні: -15,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
303,07
Економія при броні: -16,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
299,47
Економія при броні: -13,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
301,72
Економія при броні: -15,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
297,31
Економія при броні: -10,85 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
307,33
Економія при броні: -20,87 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
305,06
Економія при броні: -18,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
314,97
Економія при броні: -21,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
305,49
Економія при броні: -19,03 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
302,73
Економія при броні: -16,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
3.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
302,53
Економія при броні: -16,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
303,01
Економія при броні: -16,55 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
317,18
Економія при броні: -12,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
322,45
Економія при броні: -17,64 грн