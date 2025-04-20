Бандаж еластичний гомілкостопний (Elastic ankle bandage)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
302,84
Економія при броні: -16,38 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
302,96
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
320,09
Економія при броні: -15,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
296,54
Економія при броні: -10,08 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
302,01
Економія при броні: -15,55 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
300,08
Економія при броні: -13,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
307,33
Економія при броні: -20,87 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
306,99
Економія при броні: -20,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
304,57
Економія при броні: -18,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
307,36
Економія при броні: -20,90 грн
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
307,36
Економія при броні: -20,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
297,17
Економія при броні: -10,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
306,04
Економія при броні: -19,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
305,32
Економія при броні: -18,86 грн
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
324,87
Економія при броні: -20,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
318,99
Економія при броні: -14,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
301,14
Економія при броні: -14,68 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
301,40
Економія при броні: -14,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
302,76
Економія при броні: -16,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
300,54
Економія при броні: -14,08 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
306,21
Економія при броні: -19,75 грн
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
306,21
Економія при броні: -19,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
303,65
Економія при броні: -17,19 грн