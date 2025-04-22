Бандаж еластичний гомілкостопний (Elastic ankle bandage)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
305,72
Економія при броні: -19,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
306,61
Економія при броні: -20,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
302,27
Економія при броні: -15,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
297,37
Економія при броні: -10,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
304,71
Економія при броні: -18,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
299,56
Економія при броні: -13,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
305,69
Економія при броні: -19,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
298,09
Економія при броні: -11,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
298,96
Економія при броні: -12,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
306,12
Економія при броні: -19,66 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
301,72
Економія при броні: -15,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
306,99
Економія при броні: -20,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
306,56
Економія при броні: -20,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
301,06
Економія при броні: -14,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
305,69
Економія при броні: -19,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
305,38
Економія при броні: -18,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
303,96
Економія при броні: -17,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
301,75
Економія при броні: -15,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
303,99
Економія при броні: -17,53 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 10
3.1 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1