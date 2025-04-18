Бандаж еластичний гомілкостопний (Elastic ankle bandage)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
316,97
Економія при броні: -12,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
318,10
Економія при броні: -13,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
298,44
Економія при броні: -11,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
300,91
Економія при броні: -14,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
303,27
Економія при броні: -16,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
299,44
Економія при броні: -12,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
302,01
Економія при броні: -15,55 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
298,78
Економія при броні: -12,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
304,91
Економія при броні: -18,45 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
307,77
Економія при броні: -21,31 грн
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
307,77
Економія при броні: -21,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
306,27
Економія при броні: -19,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
305,35
Економія при броні: -18,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
303,82
Економія при броні: -17,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
302,81
Економія при броні: -16,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
297,20
Економія при броні: -10,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
301,60
Економія при броні: -15,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
305,32
Економія при броні: -18,86 грн
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
305,32
Економія при броні: -18,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
327,72
Економія при броні: -22,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
308,00
Економія при броні: -21,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
305,72
Економія при броні: -19,26 грн