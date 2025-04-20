Бандаж еластичний гомілкостопний (Elastic ankle bandage)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
306,96
Економія при броні: -20,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
305,35
Економія при броні: -18,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
300,39
Економія при броні: -13,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
269,43
Економія при броні: -10,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
304,48
Економія при броні: -32,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
307,90
Економія при броні: -19,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
296,97
Економія при броні: -24,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
316,76
Економія при броні: -36,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
306,82
Економія при броні: -34,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
320,40
Економія при броні: -15,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
303,01
Економія при броні: -36,01 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
302,06
Економія при броні: -15,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
297,43
Економія при броні: -10,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
305,52
Економія при броні: -19,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
299,56
Економія при броні: -32,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
296,68
Економія при броні: -24,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
301,60
Економія при броні: -34,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
299,21
Економія при броні: -12,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
297,95
Економія при броні: -30,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
298,33
Економія при броні: -13,76 грн
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
300,31
Економія при броні: -13,85 грн