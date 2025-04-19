Бандаж еластичний гомілкостопний (Elastic ankle bandage)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
319,33
Економія при броні: -14,52 грн
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
319,33
Економія при броні: -14,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
305,32
Економія при броні: -18,86 грн
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
305,32
Економія при броні: -18,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
311,43
Економія при броні: -18,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
303,25
Економія при броні: -16,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
304,34
Економія при броні: -17,88 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
303,10
Економія при броні: -16,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
307,68
Економія при броні: -21,22 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
317,61
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
301,58
Економія при броні: -15,12 грн
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
301,58
Економія при броні: -15,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
299,47
Економія при броні: -14,90 грн
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
301,46
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
307,91
Економія при броні: -21,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
309,61
Економія при броні: -16,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
303,62
Економія при броні: -17,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
318,29
Економія при броні: -13,48 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
297,14
Економія при броні: -10,68 грн
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
316,17
Економія при броні: -11,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
304,54
Економія при броні: -18,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
298,41
Економія при броні: -11,95 грн
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
317,52
Економія при броні: -12,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
320,03
Економія при броні: -15,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
303,16
Економія при броні: -16,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
4.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
304,86
Економія при броні: -18,40 грн