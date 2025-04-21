Бандаж еластичний гомілкостопний (Elastic ankle bandage)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
299,59
Економія при броні: -13,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
306,70
Економія при броні: -20,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
307,51
Економія при броні: -21,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
305,55
Економія при броні: -19,09 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
302,24
Економія при броні: -15,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
297,63
Економія при броні: -11,17 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
307,07
Економія при броні: -20,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
306,07
Економія при броні: -19,61 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
299,30
Економія при броні: -12,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
306,82
Економія при броні: -20,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
308,19
Економія при броні: -14,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
322,76
Економія при броні: -17,95 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
306,18
Економія при броні: -19,72 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
303,91
Економія при броні: -17,45 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
296,85
Економія при броні: -10,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
304,68
Економія при броні: -18,22 грн