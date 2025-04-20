Бандаж еластичний гомілкостопний (Elastic ankle bandage)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
306,56
Економія при броні: -20,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
302,84
Економія при броні: -16,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
302,64
Економія при броні: -16,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
303,36
Економія при броні: -16,90 грн
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
303,36
Економія при броні: -16,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
304,57
Економія при броні: -18,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
303,94
Економія при броні: -17,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
299,42
Економія при броні: -12,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
299,59
Економія при броні: -13,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
305,38
Економія при броні: -18,92 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
307,82
Економія при броні: -21,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
307,36
Економія при броні: -20,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
298,21
Економія при броні: -11,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
307,91
Економія при броні: -21,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
297,95
Економія при броні: -11,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
302,76
Економія при броні: -16,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
327,54
Економія при броні: -22,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
3.8 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
300,16
Економія при броні: -13,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
4.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
303,19
Економія при броні: -16,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
321,63
Економія при броні: -16,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
4.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
307,13
Економія при броні: -20,67 грн