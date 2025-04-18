Бандаж еластичний гомілкостопний (Elastic ankle bandage)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
324,63
Економія при броні: -19,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
302,73
Економія при броні: -16,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
326,90
Економія при броні: -22,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
300,16
Економія при броні: -13,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
300,28
Економія при броні: -13,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
297,57
Економія при броні: -11,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
304,89
Економія при броні: -18,43 грн
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
304,89
Економія при броні: -18,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
299,36
Економія при броні: -12,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
297,11
Економія при броні: -10,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
316,23
Економія при броні: -11,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
300,68
Економія при броні: -14,22 грн
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
319,94
Економія при броні: -15,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
308,02
Економія при броні: -21,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
300,71
Економія при броні: -14,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
326,65
Економія при броні: -21,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
305,63
Економія при броні: -19,17 грн
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
305,63
Економія при броні: -19,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
304,28
Економія при броні: -17,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
302,12
Економія при броні: -15,66 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
324,35
Економія при броні: -19,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
319,54
Економія при броні: -14,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Антоновича, 66
2.7 км
Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7011 еластичний №1
299,42
Економія при броні: -12,96 грн