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БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ 2B, 7011 еластичний L/XL, №1 - Київ (526299) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
305,09
Економія: -58,91 грн
246,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
298,67
Економія: -48,99 грн
249,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
Всього: упаковка (1)
298,47
Економія: -29,34 грн
269,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 166
Всього: упаковка (2)
256,48
Економія: -22,12 грн
234,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (1)
304,16
Економія: -54,48 грн
249,68 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
239,00
Економія: -7,17 грн
231,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
266,09
Економія: -32,51 грн
233,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 17
Всього: упаковка (2)
299,16
Економія: -50,12 грн
249,04 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (1)
164,00
Економія: -4,92 грн
159,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (1)
302,93
Економія: -44,39 грн
258,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишняківська, 9
Всього: упаковка (1)
294,72
Економія: -36,18 грн
258,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
301,47
Економія: -27,48 грн
273,99 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
303,13
Економія: -36,58 грн
266,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
Всього: упаковка (1)
263,32
Економія: -26,59 грн
236,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Бровари, бульв. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
297,50
Економія: -25,80 грн
271,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
259,73
Економія: -22,66 грн
237,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
302,39
Економія: -26,97 грн
275,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
Всього: упаковка (1)
300,96
Економія: -37,84 грн
263,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 89
Всього: упаковка (2)
277,37
Економія: -30,16 грн
247,21 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Раскової, 1
Всього: упаковка (1)
246,00
Економія: -7,38 грн
238,62 грн