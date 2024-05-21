АПСОРБІН САШЕ (APSORBIN SACHET) (321864) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
АПСОРБІН САШЕ інструкція із застосування
Характеристика
активна речовина Апсорбін саше – це подвійний силікат алюмінію та магнію. Завдяки стереометричній структурі та високій пластичній в’язкості активна речовина Апсорбін саше має високу обволікаючу здатність щодо слизової оболонки шлунково-кишкового тракту, попереджає водно-електролітні втрати. Взаємодіючи з глікопротеїнами слизу, підвищує бар’єрну функцію слизової оболонки травного тракту. Активна речовина сорбує (всмоктує) та виводить з організму токсини та радіонукліди, тим самим чинить абсорбційну та детоксикуючу дії. Крім того, діосмектит захищає слизову оболонку травного тракту від дії таких агресивних чинників, як соляна кислота, жовчні кислоти та пепсин.
Не рекомендовано вживати особам з індивідуальною чутливістю до компонентів препарату та з непрохідністю кишечника. Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.
Рекомендації з вживання
рекомендується для корекції раціонів дієтичного харчування:
— при перших ознаках розладу шлунково-кишкового тракту;
— при перевантаженні організму токсичними, отруйними речовинами, лікарськими засобами, а також при несприятливих екологічних умовах;
— при зміні звичайного способу та раціону харчування під час відпустки, подорожей, відрядження;
— при отруєннях та при кишкових інфекціях;
— з метою зменшення поглинання алкоголю та для прискорення виведення його з організму.
Дітям з 2-х місяців до 2-х років вживати 1 саше на добу.
Дітям з 2-х до 6-ти років вживати по 1 саше 2 рази на добу.
Дорослим та дітям з 6ти років рекомендовано вживати по 1 саше 3 рази на добу.
Вміст саше розчиняти в половині склянки води та вживати внутрішньо за або через 1-1,5 години після їди чи прийому лікарських препаратів. Для дитини вміст саше можна змішати у пляшечці з 50 мл води чи компоту для вживання протягом дня або добре перемішати з бульйоном, пюре, дитячим харчуванням.
Тривалість вживання — 3-7 днів. При необхідності курс можна повторити.
Особливості застосування
не рекомендовано вживати особам з індивідуальною чутливістю до компонентів препарату та з непрохідністю кишечника. Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.