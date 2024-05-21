рекомендується для корекції раціонів дієтичного харчування:

— при перших ознаках розладу шлунково-кишкового тракту;

— при перевантаженні організму токсичними, отруйними речовинами, лікарськими засобами, а також при несприятливих екологічних умовах;

— при зміні звичайного способу та раціону харчування під час відпустки, подорожей, відрядження;

— при отруєннях та при кишкових інфекціях;

— з метою зменшення поглинання алкоголю та для прискорення виведення його з організму.

Дітям з 2-х місяців до 2-х років вживати 1 саше на добу.

Дітям з 2-х до 6-ти років вживати по 1 саше 2 рази на добу.

Дорослим та дітям з 6ти років рекомендовано вживати по 1 саше 3 рази на добу.

Вміст саше розчиняти в половині склянки води та вживати внутрішньо за або через 1-1,5 години після їди чи прийому лікарських препаратів. Для дитини вміст саше можна змішати у пляшечці з 50 мл води чи компоту для вживання протягом дня або добре перемішати з бульйоном, пюре, дитячим харчуванням.

Тривалість вживання — 3-7 днів. При необхідності курс можна повторити.