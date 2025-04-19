АПСОРБІН САШЕ (APSORBIN SACHET)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
9.7 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
36,05
Економія при броні: -2,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
9.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
102,15
Економія при броні: -2,97 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
132,00
Економія при броні: -13,80 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
71.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
126,98
Економія при броні: -6,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
72.7 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
135,55
Економія при броні: -17,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
77.6 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
134,81
Економія при броні: -13,01 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
77.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
77.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
138,00
Економія при броні: -17,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
132,00
Економія при броні: -11,40 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
109.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Козельщина, вул. Остроградського, 67
116.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
124.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
132,00
Економія при броні: -15,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
126.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
126.5 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
128.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
25,37
Економія при броні: -0,89 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
129.3 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
126,50
Економія при броні: -4,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
165.9 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
187.7 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
195.7 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
14,12
Економія при броні: -0,44 грн
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Соборна, 14
199.6 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак