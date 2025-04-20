Київ
Про товар
Ціни
Діагнози
АПСОРБІН САШЕ (APSORBIN SACHET)
АПСОРБІН САШЕ (APSORBIN SACHET)
Львів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Жовква, вул. Львівська, 22
24.3 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
38,16
Економія при броні:
-1,50 грн
36,66
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Запорізька, 12
24.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
50,60
Економія при броні:
-1,72 грн
48,88
грн
Забронювати
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
33.3 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
49,13
Економія при броні:
-0,00 грн
49,12
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 10
34.0 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
127,20
грн
Забронювати
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
46.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
75,93
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
62.1 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
94,21
грн
Забронювати
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
63.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
85,93
грн
Забронювати
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
64.0 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
61,34
грн
Забронювати
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
64.7 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
25,76
Економія при броні:
-0,17 грн
25,59
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Самбір, вул. Коперника, 11
68.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
114,80
Економія при броні:
-12,72 грн
102,08
грн
Забронювати
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 5-А
78.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
61,34
грн
Забронювати
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 1
85.1 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
12,34
грн
Забронювати
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 4
86.7 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
127,04
Економія при броні:
-1,36 грн
125,68
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 62
91.7 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
93,91
грн
Забронювати
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 8
92.5 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
62,31
грн
Забронювати
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Радивилів, вул. Четвертного, 5-Я
93.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
85,70
Економія при броні:
-0,12 грн
85,58
грн
Забронювати
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Брошнів-Осада, вул. 22-го Січня, 94-А
94.5 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
124,95
грн
Забронювати
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Коновальця, 13
94.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
123,03
грн
Забронювати
Зелена аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Коновальця, 4
94.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
122,88
грн
Забронювати
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Галич, пл. Волі, 7
94.9 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
123,90
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню