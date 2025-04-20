Київ
АПСОРБІН САШЕ (APSORBIN SACHET)

АПСОРБІН САШЕ (APSORBIN SACHET)

Львів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Жовква, вул. Львівська, 22
24.3 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
38,16
Економія при броні: -1,50 грн
36,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Запорізька, 12
24.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
50,60
Економія при броні: -1,72 грн
48,88 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
33.3 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
49,13
Економія при броні: -0,00 грн
49,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 10
34.0 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
127,20 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
46.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
75,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
62.1 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
94,21 грн
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
63.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
85,93 грн
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
64.0 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
61,34 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
64.7 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
25,76
Економія при броні: -0,17 грн
25,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Самбір, вул. Коперника, 11
68.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
114,80
Економія при броні: -12,72 грн
102,08 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 5-А
78.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
61,34 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 1
85.1 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
12,34 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 4
86.7 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
127,04
Економія при броні: -1,36 грн
125,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 62
91.7 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
93,91 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 8
92.5 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
62,31 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Радивилів, вул. Четвертного, 5-Я
93.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
85,70
Економія при броні: -0,12 грн
85,58 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Брошнів-Осада, вул. 22-го Січня, 94-А
94.5 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
124,95 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Коновальця, 13
94.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
123,03 грн
Зелена аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Коновальця, 4
94.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
122,88 грн
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Галич, пл. Волі, 7
94.9 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
123,90 грн
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