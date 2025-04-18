АПСОРБІН САШЕ (APSORBIN SACHET)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
14,19
Економія при броні: -0,52 грн
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
В містах поряд
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
115.6 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
116.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
130.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
26,19
Економія при броні: -1,67 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
185.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
35,01
Економія при броні: -1,67 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Недригайлів, вул. Незалежності, 8
192.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Козельщина, вул. Остроградського, 67
192.7 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
195.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
105,61
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 5
232.1 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
143,87
Економія при броні: -8,02 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
251.5 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
126,98
Економія при броні: -6,38 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
132,00
Економія при броні: -13,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
256.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
138,00
Економія при броні: -17,40 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
257.1 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
132,00
Економія при броні: -11,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
257.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
104,65
Економія при броні: -10,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
257.9 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
135,92
Економія при броні: -14,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Гребінка, вул. Магістральна, 49
271.6 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Короп, вул. Кибальчича, 10
290.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак