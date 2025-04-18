АПСОРБІН САШЕ (APSORBIN SACHET)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
7.0 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
12.7 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
35.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
153.5 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Гагарінська, 84
159.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Каштанова, 76-Е
167.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Шевченка Тараса, 8
190.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 30-А
226.5 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
240.0 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
252.5 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 14
253.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
253.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
132,00
Економія при броні: -13,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
254.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
261.0 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
126,50
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
266.0 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
132,00
Економія при броні: -15,60 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
276.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
61,37
Економія при броні: -0,03 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
280.6 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, пл. Чорновола В'ячеслава, 2
307.6 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Городище, вул. Єдності, 3
317.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
318.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак