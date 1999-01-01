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Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовин
14.1.

Дієтичні добавки — сорбенти

Дієтичні добавки

14Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовин

14.1.Дієтичні добавки — сорбенти
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Атоксіл гель
Атоксіл гель
Гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
від 384,80 грн
в 942 аптеках
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ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО"
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО"
Капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 109,84 грн
в 778 аптеках
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ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА"
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА"
Капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 97,61 грн
в 694 аптеках
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Ентероклін
Ентероклін
Саше 4 г №25
Елемент здоров'я
від 253,51 грн
в 413 аптеках
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ХІТОЗАН З ВІТАМІНАМИ
ХІТОЗАН З ВІТАМІНАМИ
Таблетки 250 мг №80
Еліт-фарм
від 96,82 грн
в 377 аптеках
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Фрісорб серії "Іннео"
Фрісорб серії "Іннео"
Пакетик-саше 6 г яблyко №10
Іннео Фарм
від 182,10 грн
в 355 аптеках
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Arbor Vitae Вугілля активоване
Arbor Vitae Вугілля активоване
Таблетки 250 мг №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 7,20 грн
в 322 аптеках інших міст
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Сорбіт
Сорбіт
Пакет поліетиленовий 500 г №1
Исток-Плюс
від 125,92 грн
в 309 аптеках
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Ентеросорбент
Ентеросорбент
Гель оральний стік-пакетик 20 г №20
Ключі Здоров'я
від 306,68 грн
в 287 аптеках
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Сорбі-норм білий
Сорбі-норм білий
Капсули тм anc pharma №20
Здравофарм
від 76,25 грн
в 202 аптеках
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СОРБІ-НОРМ
СОРБІ-НОРМ
Капсули тм anc pharma №20
Здравофарм
від 83,88 грн
в 202 аптеках
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Карбоактив
Карбоактив
Таблетки 0,25 г тм профі фарм №10
Сіріус-95
від 5,90 грн
в 200 аптеках
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Карбосорб вайт
Карбосорб вайт
Капсули тм fidem pharm №20
Здравофарм
від 80,50 грн
в 198 аптеках
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Карбосорб
Карбосорб
Капсули тм fidem pharm №20
Форсаж Плюс
від 75,00 грн
в 198 аптеках
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Ентеросорб 7%
Ентеросорб 7%
Гель саше 15 г №15
ФарКоС
від 232,19 грн
в 195 аптеках
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Сорбіт
Сорбіт
Пакет поліетиленовий 250 г №1
Исток-Плюс
від 66,38 грн
в 189 аптеках
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Сорбілюкс Ожина
Сорбілюкс Ожина
Гель оральний пакет 20 г тм solution pharm №20
Леда
від 292,00 грн
в 186 аптеках
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Ентеросорбент
Ентеросорбент
Гель оральний банка полімерна 135 г тм solution pharm №1
Ключі Здоров'я
від 135,80 грн
в 185 аптеках
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Біле Вугілля®
Біле Вугілля®
Таблетки 210 мг №10
Актіфарм
від 71,00 грн
в 180 аптеках інших міст
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