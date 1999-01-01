Київ
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовин
14.1.
Дієтичні добавки — сорбенти
Дієтичні добавки
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Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовин
14.1.
Дієтичні добавки — сорбенти
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Атоксіл гель
Гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
від
384,80
грн
в 942 аптеках
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ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО"
Капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
109,84
грн
в 778 аптеках
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ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА"
Капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
97,61
грн
в 694 аптеках
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Ентероклін
Саше 4 г №25
Елемент здоров'я
від
253,51
грн
в 413 аптеках
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ХІТОЗАН З ВІТАМІНАМИ
Таблетки 250 мг №80
Еліт-фарм
від
96,82
грн
в 377 аптеках
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Фрісорб серії "Іннео"
Пакетик-саше 6 г яблyко №10
Іннео Фарм
від
182,10
грн
в 355 аптеках
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Arbor Vitae Вугілля активоване
Таблетки 250 мг №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
7,20
грн
в 322 аптеках інших міст
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Сорбіт
Пакет поліетиленовий 500 г №1
Исток-Плюс
від
125,92
грн
в 309 аптеках
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Ентеросорбент
Гель оральний стік-пакетик 20 г №20
Ключі Здоров'я
від
306,68
грн
в 287 аптеках
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Сорбі-норм білий
Капсули тм anc pharma №20
Здравофарм
від
76,25
грн
в 202 аптеках
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СОРБІ-НОРМ
Капсули тм anc pharma №20
Здравофарм
від
83,88
грн
в 202 аптеках
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Карбоактив
Таблетки 0,25 г тм профі фарм №10
Сіріус-95
від
5,90
грн
в 200 аптеках
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Карбосорб вайт
Капсули тм fidem pharm №20
Здравофарм
від
80,50
грн
в 198 аптеках
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Карбосорб
Капсули тм fidem pharm №20
Форсаж Плюс
від
75,00
грн
в 198 аптеках
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Ентеросорб 7%
Гель саше 15 г №15
ФарКоС
від
232,19
грн
в 195 аптеках
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Сорбіт
Пакет поліетиленовий 250 г №1
Исток-Плюс
від
66,38
грн
в 189 аптеках
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Сорбілюкс Ожина
Гель оральний пакет 20 г тм solution pharm №20
Леда
від
292,00
грн
в 186 аптеках
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Ентеросорбент
Гель оральний банка полімерна 135 г тм solution pharm №1
Ключі Здоров'я
від
135,80
грн
в 185 аптеках
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Біле Вугілля®
Таблетки 210 мг №10
Актіфарм
від
71,00
грн
в 180 аптеках інших міст
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Форма випуску
"Білий карбоактив"
"Білий карбоактив", порошок
"Білий карбоактив", табл.
гель
гель д/перорал. застос.
гель оральний
гель-паста
капс.
пор.
пор. д/орал. сусп.
пор. д/п сусп.
табл.
табл. швидкорозч.
табл. шип.
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Дозування
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0.4 г
0.5 г
0.25 г
0.28 г
0.35 г
2 г
3 г
50 г
150 г
170 мг
210 мг
250 мг
270 мг
275 мг
300 мг
400 мг
500 мг
600 мг
700 мг
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Пакування
0.25 г
20 г
200 г
банка
банка полімер. 135 г
блістер
капс.
контейнер
контурн. чарунк. уп.
пакет
пакет 20 г
пакет п/е 250 г
пакет п/е 500 г
пакет-саше
пакет-саше 2 г
пакетик
пакетик 2 г
пакетик 3.5 г
пакетик 20 г
пакетик-саше 6 г
пляшка
саше
саше 2 г
саше 3.26 г
саше 4 г
саше 15 г
саше 15 мл
стік
стік 20 г
стік-пакетик
стік-пакетик 20 г
туба
фл. 10 г
фл. полімер. 2 г
фл. полімер. 12 г
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Виробник
Anton Hubner
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Vita Sun
ІЛАН ФАРМ
Іннео Фарм
Актіфарм
Аметрін
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека Гаевского
Аптека Гаєвського
Ариадна
Астрафарм
Бердоус В.О.
ВАЛАРТІН ФАРМА
ВАЛАРТИН ФАРМА
ВТМ-ФАРМ
ВТМ-ФАРМ ООО
Вертекс
Галафарм
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
Даника Первая Украинская Пчеловодческая Компания
Доктор Хелсі
Еберс
Евро Плюс
Евро плюс
Еліт-фарм
Завод вітамінний Харківський
Здравофарм
Илан Фарм
Исток-Плюс
КРЕОМА-ФАРМ
Киевфармгрупп
Ключі Здоров'я
Компания "Дана, Я"
Красная звезда
Красота и Здоровье
Красота та Здоров'я
Леда
МКМ Найнекс
Медівалекс
Мирослав
Монфарм
Новалік-Фарм
О.Д. Пролисок
ООО "ОмниФарма Киев"
Оксид
Орисил-Фарм
Осіріс
Ронфарм
Силмафарм
Сіріус-95
ФарКоС
Фармак
Фармаком
Фармалекс
Фитобад
Форсаж Плюс
Фітобад
Харківська ФФ
Харьковская ФФ
Эколек-Про
Элемент здоровья
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