АПСОРБІН САШЕ (APSORBIN SACHET)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
132,00
Економія при броні: -13,80 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
126,98
Економія при броні: -6,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
8.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
134,81
Економія при броні: -13,01 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
8.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
138,00
Економія при броні: -19,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
132,00
Економія при броні: -13,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
135,55
Економія при броні: -17,94 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
62.6 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
102,70
Економія при броні: -2,99 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
73.9 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
36,05
Економія при броні: -2,74 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
128.1 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
132,00
Економія при броні: -15,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
131.9 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
126,50
Економія при броні: -4,30 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
178.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
180.0 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Козельщина, вул. Остроградського, 67
180.1 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
195.7 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
196.0 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
197.9 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
25,27
Економія при броні: -0,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
214.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Соборна, 14
227.9 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
252.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
14,12
Економія при броні: -0,44 грн