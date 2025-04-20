АПСОРБІН САШЕ (APSORBIN SACHET)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
126,50
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
132,00
Економія при броні: -15,60 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
50.3 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кропивницький, вул. Соборна, 14
106.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
124.6 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
133,17
Економія при броні: -15,56 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
132,00
Економія при броні: -13,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
135.0 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
132,80
Економія при броні: -11,17 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
135.9 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
126,98
Економія при броні: -6,38 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
136.9 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
137.0 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
105,93
Економія при броні: -6,85 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
132,00
Економія при броні: -13,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
138.5 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
138,00
Економія при броні: -19,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
141.6 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
35,42
Економія при броні: -1,96 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Козельщина, вул. Остроградського, 67
149.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
165.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
184.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 90
184.7 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Слобода, вул. Чигиринський шлях, 48-А
187.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Машівка, вул. Незалежності, 123
203.1 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
204.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак