АПСОРБІН САШЕ (APSORBIN SACHET)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
110,00
Економія при броні: -7,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
3.1 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
137,00
Економія при броні: -29,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 3-А
5.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ушинського, 23
6.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
6.5 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
147,40
Економія при броні: -8,05 грн
Аптека копійка
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 166
6.7 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
136,37
Економія при броні: -9,95 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 2/30
9.3 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 106/2
9.9 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
12.1 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Амосова Академіка, 139
18.3 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
25.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
30,23
Економія при броні: -0,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Велика Олександрівка, вул. Котляревського, 27
25.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
60.3 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
68.6 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
68.6 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 6
98.9 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
126.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак