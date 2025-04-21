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АПСОРБІН САШЕ (APSORBIN SACHET)
АПСОРБІН САШЕ (APSORBIN SACHET)
Миколаїв
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
75.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
76,20
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
98.9 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
124,00
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
112.7 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
56,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
116.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
10,83
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
144.0 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
94,16
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
154.5 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
126,50
Економія при броні:
-4,30 грн
122,20
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
159.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
132,00
Економія при броні:
-15,60 грн
116,40
грн
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Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 14
175.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
94,16
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Каштанова, 76-Е
207.3 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
94,19
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
240.3 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
132,00
Економія при броні:
-13,80 грн
118,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
241.0 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
94,17
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 30-А
243.3 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
94,19
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
250.6 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
133,17
Економія при броні:
-15,56 грн
117,61
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
254.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
58,16
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
255.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
122,87
Економія при броні:
-1,33 грн
121,54
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 90
256.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
94,21
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
132,00
Економія при броні:
-13,80 грн
118,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
258.9 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
132,80
Економія при броні:
-11,17 грн
121,63
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
260.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
114,20
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
261.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
132,00
Економія при броні:
-13,80 грн
118,20
грн
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