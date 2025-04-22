АПСОРБІН САШЕ (APSORBIN SACHET)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 56
5.0 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
В містах поряд
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
84.7 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Короп, вул. Кибальчича, 10
115.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Амосова Академіка, 139
115.7 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 166
125.6 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
135,12
Економія при броні: -9,44 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 3-А
126.0 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
126.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
137,00
Економія при броні: -29,42 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
129.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
129.4 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
129.6 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
110,00
Економія при броні: -7,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 2/30
130.1 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
130.5 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 106/2
131.9 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
131.9 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
160,27
Економія при броні: -6,02 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
132.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
132.3 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ушинського, 23
133.0 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Гребінка, вул. Магістральна, 49
173.6 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Недригайлів, вул. Незалежності, 8
194.7 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак