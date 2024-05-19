АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше, №10 - Київ (594093) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 69 аптеках
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Всього: саше (7)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Аптека низьких цін
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Всього: порошок для оральної суспензії (1)
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Свк фарм
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
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Всього: саше (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
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Київ, вул. Брюллова, 1-А
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Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
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Київ, вул. Солом'янська, 33
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Всього: саше (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
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Київ, вул. Йорданська, 6
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Всього: саше (4)
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Київ, просп. Науки, 4
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
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Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
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Всього: саше (1)
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 3-А
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Всього: саше (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
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Всього: саше (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 14
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Всього: саше (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щусєва, 8
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Всього: саше (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ушинського, 23
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Аптека низьких цін
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Всього: порошок для оральної суспензії (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10