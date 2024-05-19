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АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше, №10 - Київ (594093) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: саше (7)
91,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: порошок для оральної суспензії (1)
75,82
Економія: -2,29 грн
73,53 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (4)
110,00
Економія: -8,80 грн
101,20 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Всього: упаковка (1)
135,20
Економія: -39,64 грн
95,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Всього: саше (5)
91,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Всього: саше (1)
91,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
Всього: упаковка (1)
91,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
91,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: саше (5)
91,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 6
Всього: саше (1)
91,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: саше (4)
91,40 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Всього: упаковка (2)
96,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 3-А
Всього: саше (1)
91,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: саше (5)
90,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 14
Всього: саше (5)
90,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щусєва, 8
Всього: саше (6)
91,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
Всього: саше (8)
91,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ушинського, 23
Всього: упаковка (1)
91,40 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Всього: упаковка (1)
111,16
Економія: -1,22 грн
109,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: порошок для оральної суспензії (5)
114,18
Економія: -7,46 грн
106,72 грн