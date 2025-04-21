АПСОРБІН САШЕ (APSORBIN SACHET)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 168-Б
3.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
143,50
Економія при броні: -31,40 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
5.6 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.3 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Турбів, вул. Миру, 103
19.9 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
77.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
80.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
61,22
Економія при броні: -0,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тетіїв, вул. Драча Івана, 23
87.5 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
91.1 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
99.6 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, пл. Чорновола В'ячеслава, 2
101.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
106.0 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
110,89
Економія при броні: -0,71 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
111.3 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
57,38
Економія при броні: -0,02 грн
Йод
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
118.3 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 18
118.3 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Центральна, 20-А
118.5 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 30-А
122.8 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Баранівка, вул. Звягельська, 66
132.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
136.9 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
137.6 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
132,00
Економія при броні: -13,80 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 78-А
149.2 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак
123,64
Економія при броні: -0,34 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 6
150.0 км
АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше №10
Фармак