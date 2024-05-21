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АЛФАВІТ® КЛАСІК (ALFAVIT CLASSIC) (320756) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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АЛФАВІТ<sup>&reg;</sup> КЛАСІК (ALFAVIT CLASSIC)
Ціна в місті Київ
від 207,06 грн
Без рецепта
60 шт від 207,06 грн 120 шт від 261,86 грн
В наявності в 450 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

АЛФАВІТ КЛАСІК інструкція із застосування

Характеристика

АлфаВіт Класік може бути рекомендований для дорослих та дітей віком старше 14 років як додаткове джерело вітамінів, макро- та мікроелементів, особливо під час дотримання дієт або при незбалансованому харчуванні. Має загальнозміцнювальні властивості. Добова доза вітамінів та мінералів розділена на 3 таблетки з урахуванням сумісності компонентів. Властивості АлфаВіт Класік підтверджено науковими дослідженнями складу.

Рекомендації з вживання

дорослим та дітям старше 14 років по 1 таблетці кожного виду (№1, №2, №3) 1 раз на добу під час споживання їжі (за сніданком, обідом та вечерею). Інтервал між прийомами таблеток від 4 до 6 год. Якщо рекомендований графік прийому був порушений, допускається відновлення прийому з будь-якої з таблеток, в тому числі і прийом пропущеної таблетки разом з черговою. Не слід перевищувати рекомендовану кількість таблеток для щоденного споживання.
Тривалість курсу вживання: 4 тижні, в подальшому термін споживання узгоджується з лікарем.

Особливості застосування

індивідуальна непереносимість компонентів продукту, гіперфункція щитоподібної залози. Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб, не повинен використовуватися як замінник різних дієт. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Умови зберігання

у сухому, захищеному від світла місці при температурі 4–25 °C.

АЛФАВІТ КЛАСІК
АЛФАВІТ® КЛАСІК таблетки, №60
від 207,06 грн
В наявності в 450 аптеках
Ціни в аптеках
АЛФАВІТ КЛАСІК
АЛФАВІТ® КЛАСІК таблетки, №60
від 207,06 грн
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