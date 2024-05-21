дорослим та дітям старше 14 років по 1 таблетці кожного виду (№1, №2, №3) 1 раз на добу під час споживання їжі (за сніданком, обідом та вечерею). Інтервал між прийомами таблеток від 4 до 6 год. Якщо рекомендований графік прийому був порушений, допускається відновлення прийому з будь-якої з таблеток, в тому числі і прийом пропущеної таблетки разом з черговою. Не слід перевищувати рекомендовану кількість таблеток для щоденного споживання.

Тривалість курсу вживання: 4 тижні, в подальшому термін споживання узгоджується з лікарем.