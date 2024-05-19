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АЛФАВІТ® 50+ таблетки, №60 - Київ (541578) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 313 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (92)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
270,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
265,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
274,56 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
246,45 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (92)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
270,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
263,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
312,80
Економія: -67,09 грн
245,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
250,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
284,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
265,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (92)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
270,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
319,29
Економія: -55,47 грн
263,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
320,47
Економія: -85,08 грн
235,39 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
317,40
Економія: -9,52 грн
307,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (92)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
270,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (2)
236,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
312,05
Економія: -43,32 грн
268,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
262,89
Економія: -11,99 грн
250,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (92)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
270,10 грн