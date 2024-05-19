Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівАЛФАВІТ® ШКОЛЯРЦіни в аптеках

АЛФАВІТ® ШКОЛЯР таблетки, №60 - Київ (464840) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 464 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (266)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
310,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
286,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
304,94 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
315,48 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
298,72 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (266)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
310,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
360,41
Економія: -55,73 грн
304,68 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
303,71 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
320,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
351,54
Економія: -64,32 грн
287,22 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
348,99
Економія: -57,76 грн
291,23 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
369,24
Економія: -64,56 грн
304,68 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
364,61
Економія: -62,64 грн
301,97 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
285,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (266)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
310,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
271,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
357,38
Економія: -54,54 грн
302,84 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
309,10
Економія: -19,70 грн
289,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (266)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
310,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (266)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
310,40 грн